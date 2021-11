Continúa la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2021

La Subsecretaría de Estadística y Censos del Ministerio de la Producción en conjunto con el INDEC llevan a cabo la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (ENUT 2021) en el aglomerado Santa Rosa - Toay.

Un equipo de encuestadoras se encuentra visitando los hogares del aglomerado Santa Rosa -Toay para relevar la información necesaria.

Dicha encuesta permitirá conocer las diferentes actividades que las personas realizan: trabajo no remunerado, actividades domésticas y de cuidado, estudio, esparcimiento, entre otras.

Los objetivos de la ENUT son caracterizar el uso del tiempo y la participación de la población de 14 años y más, sobre todo en el trabajo no remunerado y remunerado, dando cuenta de las desigualdades socioeconómicas y de género.

Los hogares seleccionados recibirán en su hogar una nota explicativa donde se detalla el procedimiento. Es importante destacar que los datos relevados están protegidos por el Secreto Estadístico Ley N° 17.622.

Para mayor información: https://estadistica.lapampa.gob.ar/

Tel (02954) 45 9166