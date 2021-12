“Vamos a trabajar de manera incansable”

En la oportunidad se descubrió una placa que lleva el nombre del nuevo barrio “Sixto Blanco”, en homenaje a quien donara las tierras en las que hoy se levantan los ocho hogares. El intendente Saúl Echeveste agradeció al gobernador Ziliotto y a su equipo por su trabajo y por ser parte de “un Estado presente, activo e inteligente, que toma decisiones para mejorar y progresar. Estos días son de mucha felicidad y de mucha alegría. Construir un techo hace felices a las familias" -dijo Echeveste-. "y es un trabajo conjunto que llevamos adelante entre los gobiernos provincial y municipal, que tiene un único objetivo: mejorar la calidad de vida. Nuestro compromiso es sumar un techo más y cumplir el sueño de la familia telenense”.

“Vamos a trabajar de manera incansable para seguir cumpliendo sueños y construyendo viviendas" -enfatizó el jefe comunal-, "que no es sólo otorgar un derecho, sino que genera trabajo. Estas viviendas fueron construidas con mano de obra local y los materiales fueron adquiridos en la localidad, por cuanto implica un circuito económico muy importante. En tiempos en que la economía está complicada, a través de una decisión política del Gobierno provincial mejoramos la situación de cada hogar”.

Satisfacción

El gobernador Ziliotto agradeció la recepción en Telén, “en este acto que es una satisfacción en un momento tan duro como el que estamos viviendo en La Pampa y que nos ha marcado profundamente. Es doloroso y triste lo que nos sucedió la semana pasada”, aseguró el mandatario en referencia al asesinato de Lucio Dupuy.



“Nadie se salva solo”

Sergio Ziliotto recordó que “hace pocos meses estábamos muy cerca, inaugurando viviendas. Y teníamos ante nuestros ojos un terreno baldío: esta manzana que hoy cuenta con viviendas que en pocos minutos estarán habitadas y dando cobijo, derechos y dignidad a familias de Telén”.

“Como se lo digo a las y los intendentes de toda la geografía pampeana" -afirmó el mandatario- "que esta es una construcción colectiva en la que todos tenemos que aportar lo que nos corresponde. Junto al Gobierno municipal, el Gobierno provincial tiene la responsabilidad de administrar de la mejor manera posible los recursos de los pampeanos”.

"Estas viviendas" -reafirmó- "no se hicieron con el dinero del Gobernador, del intendente, de los diputados, de los concejales; se hicieron con los impuestos de pampeanos y pampeanas. En la convicción de que nadie se salva solo es que podemos seguir avanzando”.



Ocho viviendas más

El Gobernador anunció en el acto la construcción de ocho nuevas viviendas. “Le pido a Saúl (Echeveste) que traslade al equipo del IPAV la documentación para comenzar la construcción. De esta manera en poco tiempo estaremos superando la larga noche de un Gobierno nacional unitario que castigó al interior, sólo por ser interior, y a La Pampa por ser eficiente”.

“Y seguiremos dando respuestas" -aseguró Ziliotto-, "como todos los gobiernos justicialistas de nuestra Provincia, porque tenemos un compromiso con esas veinte mil familias que en todo el territorio pampeano necesitan la presencia de un Estado cada día más eficiente. Por eso los invito a seguir trabajando juntos”.

El Gobernador hizo hincapié en que a partir de ahora los adjudicatarios cumplen un sueño, adquieren un derecho, el de la vivienda propia, “pero también tienen una responsabilidad por los que faltan, por los que no tienen vivienda. Y eso lo tenemos que hacer entre todos”, enfatizó.



"Dignidad para nuestros hijos"

Jonatan Ortiz, uno de los adjudicatarios, agradeció al Gobernador y afirmó que “hoy me toca hablar en nombre de ocho familias, con las que compartimos buenos y malos momentos. Llegó el día de cumplir nuestro sueño” y explicó que ”tener nuestro techo es asegurarles a nuestros hijos dignidad”.

El adjudicatario aseguró que el Gobierno provincial viene trabajando con el municipio en los planes de viviendas “el año pasado fueron doce, hoy son ocho y no tengo dudas de que vendrán muchas más”. Asimismo pidió a sus pares adjudicatarios que “cuidemos nuestra casa y seamos responsables, cumpliendo con el pago de la cuota”.