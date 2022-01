Huellitas de Santa Isabel: un refugio con 26 perros y una casa con 19 gatos

La frase es de Lorena Torres, comerciante de Santa Isabel y una de las pioneras de Huellitas. Todo empezó hace unos dos años, rescatando los gatos que había en el barrio. Ahora tiene 19 en su casa. El grupo aún no es Asociación Civil, porque les cuesta reunir la documentación para acceder a la Personería Jurídica. Arrancaron cuidando los perros callejeros que iban a alimentarse al basurero municipal. No tiene asistencia del Estado, salvo algún diputado que pasa por el pueblo y les acerca alguna ayuda.

“En la gestión de Marta Paturlanne (exintendenta de Santa Isabel) logramos un terreno, donde ahora funciona el refugio. También nos cedió un vehículo municipal que estaba en estado de abandono y con la ayuda de los vecinos pudimos reacondicionar. Es nuestro medio de movilidad para asistir a los animales y trasladar los alimentos”, cuenta Lorena a InfoHuella.

Hay dos Santa Isabel

Para ser más gráfica, Lorena sostiene que hay dos Santa Isabel. Para ello, empieza por lo importante e insiste con un gracias grande como una casa: “tengo como unas 70 personas del pueblo que nos ayudan día a día de distintas maneras. Acá la gente nos ayuda. Están quienes te dan una mano siempre, la gente colabora. Hacemos una feria, recibimos donaciones que luego se venden, desde una cuchara, una remera o hasta un televisor. Con esa recaudación pagamos medicación, alimentación”.

El vehículo municipal que reacondicionó Huellitas.

Además de quienes colaboran, están quienes aún no han tomado conciencia del cuidado de los animales. “Hay gente que tira cachorros, perros con sarna, o que me llaman y me hacen responsable del cuidado de una perra que parió porque ellos se tienen que ir de vacaciones o lo que sea. Hay quienes no entienden que esto es a pulmón, que acá nadie tiene un sueldo del Estado, que esto de invertir nuestro tiempo en el cuidado de animales es por vocación y que estamos lejos de tener la responsabilidad que puede tener un funcionario”.

Una bolsa de alimentos de 20 kilos les dura tres días. No tiene stock, todo lo contrario, siempre están al límite. “Este mes se hizo largo porque la gente cobró el 24 de diciembre y por eso aún no hicimos la feria. Intentamos vender por whatsapp, pero tampoco funciona. Es un mes largo y necesitamos recaudar para comprar alimentos y poder pagar medicación e internaciones de algunos animales”.

Un día de trabajo en el Refugio de Huellitas

El trabajo incansable de quienes integran Huellitas en Santa Isabel, sigue latiendo a paso firme en cada perro o gato que rescatan. “Falta mucho, También tratamos de concientizar que no se puede tener un perro atado al rayo del sol. Hay muchas cosas para cambiar. Pero Huellitas sigue y por eso nos llamamos Huellitas salvemos vidas, porque es lo que hacemos todos los días… salvar vidas”, finaliza Lorena.