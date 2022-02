El 30 de noviembre de 2021 el Poder Judicial difundió a los medios la condena a S.G. Alfonzo. Allí consignaba que “El hecho se produjo el 23 de noviembre de 2019, a la salida de un boliche nocturno, en el patio de una casa cercana al lugar”. Ahora, tantos los abogados como la familia, brindaron una conferencia de prensa en el mediodía de hoy para afirmar que hay pruebas - cámaras de seguridad del interior y exterior del local bailable – que acreditan que Alfonzo no salió del local bailable en el horario que se cometió la violación sexual denunciada.

S. G. Alfonso fue encontrado autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas, en perjuicio de una menor de edad. Los abogados sostienen que también fue a juicio una denuncia por abuso en el interior del boliche, pero que en ese caso fue absuelto. Fue condenado por lo que ocurrió en cercanías del local.

EL ADN

Un tribunal colegiado compuesto por los jueces de audiencia de juicio Federico Pellegrino, María José Gianinetto y Marcelo Pagano condenó a 11 años de cárcel al victoriquenese Alfonzo por la violación a una adolescente, a la salida de un boliche bailable.

¿Con qué pruebas? Según el Tribunal, una de las pruebas claves, además del testimonio de la víctima, los testigos citados y las pericias, “fueron los resultados de ADN”.

¿Pero qué dice la defensa de Alfonzo? Los abogados sostienen que no hubo testigos que vieran el hecho o insinuaciones del mismo. Desde el Poder Judicial citan que fueron más de uno los ADN, pero los abogados aducen que fue uno solo y que se agotó la prueba para realizar una contraprueba. Y que tampoco es contundente el resultado, ya que no confirma que se trata de Alfonso, (el análisis solo detectó cromosoma “Y” compatible con la línea paterna de Alfonzo. Esto da lugar a que podría tratarse de un familiar (padre, hermano, primo, etc).

“El problema esencial es que en las pruebas que realizó la fiscalía agotaron el material genético que resulta ahora esencial realizar una contraprueba”, agregaron los abogados en conferencia de prensa.

APELAR

La sentencia aún no está firme. Tanto los abogados como la familia, piensan recorrer las instancias que hagan falta, hasta la Corte Suprema. Marcelo Piazza, abogado defensor de Alfonzo, detalló que “hemos acreditado que S.G. Alfonzo no estuvo en el momento -con las cámaras-. A la prueba de ADN la hizo la Fiscalía y con eso solo el juzgado condenó. Hemos apelado esta decisión. Para decir que no se puede condenar a una persona por el solo hecho de un análisis de ADN, que encima ha sido cuestionado y del cual no se puede hacer una contraprueba. Pedimos la contraprueba porque las demás pruebas indicarían que Alfonzo no estuvo en el lugar”.

PELIGRO

El abogado Piazza se refirió a la condena y la calificó como un “peligro”. “El hecho es injusto. Hemos expuesto en distintas oficinas del Poder Judicial el peligro que es esto. Que con un análisis de ADN – el cual no tenemos las posibilidades de controlar – y que con el resultado se pueda dictar sentencias arriba de 9 años. Estamos dando certeza científica a un resultado de un análisis que puede tener errores, sobre todo cuando el contexto no está condicionado”.

ABUSO SEXUAL

La investigación de la Justicia confirma que el abuso sexual existió. Además, fue el propio Tribunal quien aduce que participaron más personas, pero destacan que no llegó a identificar. Hasta confirma que el delito es “agravado por la participación de dos o más personas, en perjuicio de una menor de edad”, pero en la investigación y la condena fue únicamente para Alfonzo.

La familia de Alfonzo participó de la conferencia de prensa y pidió por la libertad de Alfonzo al considerar que es inocente.

Foto: Gentileza Con el Alma Noticias.