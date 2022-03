Lau Lonati: este 8M InfoHuella tiene nombre de mujer

Laura Lonati es la profe de matemáticas en los colegios secundarios. Estudió en la Universidad Nacional de La Pampa y los últimos nueve finales los tiró siendo mamá. Volvió a Victorica y viajaba a Santa Rosa dos veces a la semana, mientras tomaba suplencias en las escuelas. Es mamá de Iván, Candela, Milena y Aquiles. Y es la abuela de Camilo, Isabella y Kaylan.

Laura, con sus hijos: "Son mi estandarte", sostiene.

“Vengo de una familia humilde y allá por la década del noventa fue todo un tema ser estudiante universitaria. Fue un cambio hasta en mi propio entorno. Uno se encuentra con cosas que a la distancia las ve de otra manera, como que me hayan rechazado el trabajo de playera de la YPF Norte de Santa Rosa por ser mujer”, cuenta a InfoHuella, el diario digital del oeste que hoy se llama "Lau Lonati".

EL DEPORTE, ESE ESCAPE

Laura, en uno de los tantos equipos de voley que formó.

El deporte siempre fue un espacio de liberación. Como estudiante universitaria, conoció lugares del país representando al equipo de la UNLPam. En Victorica, se jugó todos los campeonatos que se hacían en el Club Cochicó, los llamados “Los Comerciales”. También juega al padel. “Ahí me encuentro, me libero. El deporte lo practiqué desde muy chica y siempre ha sido una vía de escape a distintas cosas que me han pasado en la vida. Hoy necesito hacer deporte porque es parte del cuidado de mi salud”, expresa.

En Mar del Plata (2018), Campeona junto a Maica Jeanton- en 7Ma categoría de la Federación Pampeana de Padel-.

ESA CACHETADA

Desde niña, levantó la voz las veces que fue necesaria, para decir lo que pensaba, aunque eso implicara que se venía esa cachetada. “Me pasó de decir lo que pensaba y que por ello te levantaran la mano. Pero siempre traté de decir e imponer las ideas que uno va construyendo. Un día me encontré mujer, madre soltera, abuela y en 2013 con un balde de agua fría en pleno invierno”.

Laura con el título de Profesora de Matemática de la UNLPam. En la foto junto a su mamá Angelina- conocida como "Pocha"-, quien falleció en 2021.

MUJER

Laura cuenta que el patriarcado está instalado por mandato social en todas partes, y que solo hace falta pasar por determinadas situaciones para padecerlo. “Creo que este 8 M no tenemos nada para festejar, pero sí para replantearnos como sociedad los espacios que aún faltan deconstruir, espacios donde se sigue discriminando. No es lo mismo ser positivo de VIH siendo mujer que siendo hombre. He sido discriminada por eso y, a la vez, he recibido esas caricias al alma tan necesarias por parte de los propios alumnos, quienes me invitaban a volver al aula o, en tiempos anteriores al Covid, hacer circular el mate, porque sabían que nada podía pasar”, recuerda.

Militando, en la Seccional Oeste del gremio docente de Utelpa.

Creo que este 8 M no tenemos nada para festejar, pero sí para replantearnos como sociedad los espacios que aún faltan deconstruir

UN ESTILO DE VIDA

Hoy le escriben y la consultan. Es, en Victorica, una de esas mujeres guerreras que la pelea día a día más allá, más acá y en todas partes. Es la que la va a buscar, la que salta en la red, pero no para sumar matemáticamente en el tablero, sino para seguir jugando el partido. “Entendí que no estoy enferma. Tener VIH me hizo adoptar un estilo de vida. Soy militante del gremio docente y desde adentro hice escuchar mis reclamos en Utelpa en defensa de mis derechos, para que el acompañamiento sea genuino en otras mujeres. Si desde mi lugar puedo sumar, lo hago. Estoy para escuchar y cada vez que puedo, tiendo una mano”, finaliza.

El 8M de 2023, InfoHuella volverá a tener nombre de mujer.