Algarrobo: El atuel seco fue escenario del acto central por el Día Nacional del Agua

Lastiri estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli; intendentes, representantes de entidades intermedias, alumnos de la Escuela Hogar 129 de Algarrobo del Águila y del Colegio Secundario El Bardino de Santa Isabel, autoridades provinciales y municipales, consignó APN.



El secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri, expresó su agradecimiento al intendente Oscar Gatica por haber sido sede del acto central. "No fue elegido este lugar solamente porque tiene afectado uno de sus recursos más importante que es el río Atuel, sino también porque estamos hablando de políticas regionales o de visitas específicas a los lugares donde están ocurriendo estos hechos. Y estos hechos son, ni más ni menos, el despojo de un río que nos pertenece y está avalado por todas las normativas, todos los fallos de la Corte y todas las gestiones y acciones que se han desarrollado a nivel de los tres poderes del Estado nacional: la Corte Suprema de Justicia que consagró un caudal mínimo de 3,2 m3/s, que no está corriendo y que mereció una cautelar hace una semana del gobernador Sergio Ziliotto; también ante el Ejecutivo nacional y en el parlamento. Es decir los tres poderes deben hacerse cargo de esta situación", dijo Lastiri en su discurso.

"También desde acá debemos señalar la situación del Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, ya que este río Atuel es un afluente a aquel, que también está totalmente seco, por la acción de los usuarios de aguas arriba, como son las provincias de Mendoza y San Juan", agregó Lastiri, quien le pidió a los presentes "imaginarse" como sería la región con agua y el normal escurrimiento de los ríos.

El secretario resaltó la importancia de "conmemorar este día, porque no tenemos para celebrar, porque no tenemos agua acá, y reafirmar nuestro compromiso para que estos ríos no sean alterados de manera salvaje".

"Todo esto será posible gracias a la lucha que tenga el Gobierno y el pueblo pampeano. A veces no alcanza solo con una lucha de papeles, de presentaciones judiciales, sino que tenemos que defenderla también con el compromiso en nuestras movilizaciones", dijo.

Además recordó en ese momento a Hilario Hurtado, un poblador de la zona fallecido recientemente "que siempre estuvo en todas las movilizaciones con la bandera de Algarrobo del Águila", referencia que valió el cerrado aplauso de los presentes.

Por otra parte, hizo hincapié en el cuidado y preservación de los manantiales ubicados en La Humada y Puelén.

En el cierre, Lastiri manifestó que recibió la invitación del subsecretario de Ambiente, Fabián Tittarelli, para avalar la creación de una zona protegida en todo lo que es el bañado del Uncal.

Apertura del Paseo

Tras el acto en la costanera del Atuel, los presentes se dirigieron a la oficina de Turismo local, donde quedó inaugurada la muestra del Paseo del Agua, que permanecerá por los próximos meses en la localidad.