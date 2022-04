¿Todavía no lo hiciste?: El paso a paso para completar el Censo Digital

Esta modalidad permite ahorrar tiempo a la población en general y a los censitas en particular.

¿Cómo completarlo?

Ingresar desde el sitio web censo.gob.ar a la opción de “Censo Digital”, en la esquina superior derecha.

Presionar el botón “Generar código” e ingresar los datos solicitados. Luego, completar su domicilio (estos datos pueden no coincidir con el domicilio que figura en tu DNI). También se puede habilitar el botón “Ingreso manual” para escribir la dirección y ubicarla en el mapa. A continuación, se va a ver el código único de la vivienda en la pantalla.

El cuestionario está organizado en 5 bloques: vivienda, lista de personas del hogar, características del hogar y la vivienda, población y comprobante de finalización.

Seleccionar el tipo de vivienda que se va a censar e ingresar la cantidad de personas que viven allí y si conforman uno o más hogares.

¿Cómo saber si en la vivienda hay más de un hogar? Para el Censo, un hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten sus gastos de alimentación. Las personas que viven solas también constituyen un hogar.

Una vez que se determine si en la vivienda hay uno o más hogares, completar los datos de cada una de las personas que lo integran. Es importante que se revise si están anotadas todas las personas del hogar para no omitir a nadie.

A continuación, tendrá que contestar el bloque de preguntas sobre el hogar y la vivienda y luego responder el cuestionario de población de cada persona del listado. Confirmar la información ingresada para continuar y, cuando se haya completado el cuestionario de todos los integrantes, presionar el botón de Finalizar Censo para obtener el comprobante. Se puede descargar o visualizar en el correo electrónico indicado. Otra forma de acceder a él es ingresando con el código único de la vivienda desde la página de inicio.

Es importante censar a todas las personas del hogar. Si se olvidó de algún integrante o se equivocó con algún dato, el 18 de mayo debe hacer la entrevista de forma presencial.

¿Y qué pasa con el comprobante de finalización? Si se equivocó, no se lo entregue a su censista y vuelva a censarse con la entrevista presencial el Día del Censo. Así solo cuenta el último cuestionario y no se omite ni duplica a ninguna persona.

Para mayor información puede acceder al sitio web www.censo.gob.ar, o comunicarse con la Subsecretaría de Estadística y Censos, telefónicamente al 459166 o por email a [email protected]