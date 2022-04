La vacunación

Gustavo Vera, subsecretario de Salud, remarcó la importancia de la vacunación. "La pandemia no terminó, pero la vacunación, hizo que bajen los casos y, sobre todo, que no haya internados. No podemos hablar de éxitos porque hay fallecidos, pero que no haya internados y que se hayan habilitado las actividades en nuestra provincia y en nuestro país, tiene que ver con un plan de vacunación que está dando resultados”, sostuvo Vera.

La pandemia no terminó, pero la vacunación, hizo que bajen los casos y, sobre todo, que no haya internados

ANTIVACUNAS

La Pampa tiene 95,07 por ciento de primera dosis y el 92 por ciento de esquema completo, porcentajes por encima del número a nivel nacional (89 % en primera dosis y 81 en esquema completo). “En nuestra provincia los antivacunas no tuvieron cabida. Hemos vacunado casi a la población completa. Si La Pampa fuese país estaríamos entre los mejores vacunados de la tierra, entre los primero, segundos o terceros”, agregó Vera a InfoHuella.

ALTO PORCENTAJE

Vera insistió que en La Pampa el porcentaje de la población es casi del ciento por ciento. “El 95 por ciento es sobre población total, pero si tenemos en cuenta que de 0 a 3 años no estaban en condiciones de vacunarse, nos da que la vacunación en La Pampa el porcentaje es más alto, de un 97, 5 por ciento. Sólo el 2,5 por ciento se podría encuadrar en antivacunas”, manifestó.

CONFIRMADOS

Los casos confirmados activos pertenecen a las siguientes localidades: 68 Santa Rosa, 15 General Pico, 7 Bernasconi, 6 Toay, 4 Jacinto Arauz, 4 Anchorena, 3 General Acha, 3 Miguel Riglos, 2 Doblas, 2 Parera, 2 Guatraché, 2 Trenel, 1 Bernardo Larroudé, 1 Villa Mirasol, 1 Colonia Barón, 1 Eduardo Castex, 1 Intendente Alvear, 1 Luan Toro, 1 Quehué, 1 Quemú Quemú, 1 Relmo, 1 Rolón, 1 Vértiz.

Total de internados COVID positivo: 0

UTI: 0 internados

Clínica médica: 0 internado

Ocupación de camas UTI:

Al día de la fecha la provincia de La Pampa cuenta con 144 unidades de terapia.

-65 UTI adultos COVID-19, de las cuales ninguna se encuentra ocupada.

Foto: gentileza El Diario