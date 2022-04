Intensa jornada interministerial en 25 de Mayo con talleristas y artesanos locales

El balance del encuentro dejó un saldo positivo, según expresaron a la Agencia Provincial de Noticias los titulares de las distintas áreas de los Ministerios. Participaron el ministro de Gobierno, Justicia y DDHH, Ariel Rauschenberger, el intendente Abel Abeldaño; el director de Discapacidad, Ivan Poggio; Luis Martínez, consejero Provincial de Discapacidad, Oriela Acosta presidenta de la Fundación Intregrar y consejera Federal de Discapacidad, Pablo Boleas; subsecretario de Justicia y Registros Públicos de la Provincia y demás funcionarios provinciales y municipales.

También representantes y referentes de la zona oeste; talleristas y artesanos locales; autoridades de la Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 10 “Milla Lihue”; Centro de Equinoterapia “Padres en acción” y vecinos y vecinas de la localidad.

La jornada contó con la firma de un convenio para abrir una oficina municipal de Defensa del Consumidor. En simultáneo, se realizó en el Centro Cultural una campaña documentaria en la que se efectuaron 111 trámites y en las instalaciones de la Universidad Virtual un asesoramiento jurídico y contable, en forma gratuita, para asociaciones civiles de la zona, enmarcadas en las actividades del programa “Fortalecer”, perteneciente a la Dirección General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio. Asimismo, el director General de la Subsecretaría de Culto, Dalmiro Arosteguichar se reunió con referentes de las diferentes congregaciones religiosas de 25 de Mayo.

En este sentido, una vecina de 25 de Mayo que fue a realizar su actualización de DNI calificó de “excelente” el trámite. “Fue muy rápido, sin costo, súper recomendable” expresó Maira.

Jesica, otra vecina se mostró satisfecha con la rapidez del trámite: “es más fácil y rápido. En mi caso, viajo a Catriel pero hay otros casos de vecinos que tienen que viajar a Santa Rosa, que tiene un costo y se complica realizar el trámite”

Jesús Herrera, integrante de la Cooperadora policial que tomó la capacitación “Fortalecer” expresó “nos hizo muy bien a la institución porque teníamos muchas dudas y las pudimos evacuar. Nos sirve muchísimo que por motivo que vivimos muy lejos y se complica, a todas las instituciones nos sirve para sacar las dudas y ponernos al día con los papeles”.

Por otro lado, referentes de las instituciones y asociaciones de discapacidad disertaron sobre las funciones que desempeñan, resaltando las problemáticas sociales que enfrentan y la vulneración de sus derechos en distintos ámbitos. El director de Discapacidad, Ivan Poggio anunció una línea de crédito para proyectos de inclusión y habló de las gestiones que la dirección realiza en conjunto con el Gobierno provincial para generar un Estado de garantías.

Ministro Ariel Rauschenberger

“Esto que llevamos adelante es una política de descentralización que impulsa nuestro gobernador Sergio Ziliotto, y nosotros al momento de asumir la responsabilidad de estar al frente del Ministerio, hablamos de que el Gobierno con sus distintas áreas este en el territorio, es nada más y nada menos que estar en el lugar, estar cerca de la gente, cerca de las instituciones. Abel (Abeldaño) fue uno de los primeros intendentes que habló conmigo cuando asumí y planteamos justamente esto de llevar adelante actividad de estas características” expresó el ministro Ariel Rauschenberger.

Asimismo, aseguró “nosotros somos un Ministerio que tiene muchos servicios y en esta transversalidad que entendemos que tiene que ser la función pública hoy también nos acompaña con una labor grande que llevan adelante el director de Discapacidad, una política de Estado que lleva adelante nuestro Gobernador de una Provincia inclusiva, la inclusión a través de la educación, a través del trabajo y en eso hablamos de derechos estar trabajando en ver como mejoramos cada día la calidad de vida de las y los pampeanos”.

Por último, destacó “básicamente a lo que venimos acá es de ver cómo le podemos hacer más fácil la vida a la gente, básicamente eso. Les agradezco la cordialidad y el cariño con el que nos recibieron”

Intendente Abel Abeldaño

El intendente local, Abel abeldaño, se refirió a la jornada de trabajo: “hoy va ser una jornada inédita y lo digo con conocimiento de causa, jamás se hizo algo tan exclusivo con el tema de discapacidad, es el primer Ministerio que llega con todo su equipo, con todo lo de la primera línea podríamos decir y que creo que es una de las cosas que estamos necesitando las pampeanas y los pampeanos, para que no solamente estemos contenidos sino también sentirnos más cerca”.

“Hoy está la posibilidad de tenerlos a todos aquí así que agradecimiento especial Ariel (Rauschenberger), es una jornada productiva, más que productiva porque no es lo mismo mandar papeles a Santa Rosa que hacer la consulta y que te la puedan evacuar personalmente. De esto se trata la descentralización que viene llevando adelante el gobernador Sergio Ziliotto. Desde Provincia están demostrando que no hay sábados ni domingos cuando hay que atender a la gente y cuando estamos en política hacemos las cosas por la gente” concluyó Abeldaño.

Director de Discapacidad, Ivan Poggio

El director de Discapacidad, destacó el trabajo en conjunto entre Ministerios : “rescato lo que dijo Ariel de la transversalidad, que es raro que esté un Ministerio, en este caso dos en eso me parece importantísimo trabajar en conjunto y que tengamos perspectiva de discapacidad y yo creo que el trabajo en materia de discapacidad es con esta transversalidad y sino se quedan ahí y no se conocen las cosas que se hacen”.