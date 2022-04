Entre La Humada y Algarrobo: la ruta provincial 10 está intransitable

“Hablamos de una obra ambiciosa como el corredor bioceánico que proyectan a largo plazo que va a pasar por acá, pero desde hace tiempo tenemos una ruta que es provincial y que está abandonada”, dijo una vecina en diálogo con InfoHuella.

La ruta 10 une Algarrobo del Águila con La Humada. Los vecinos expresaron que no hay mantenimiento y que los guardaganados no están señalizados. “Nos merecemos una ruta asfaltada. Pero como no tenemos asfalto, estamos reclamando que si es de tierra tenga el mantenimiento correspondiente para poder transitar sin tener la incertidumbre de romper nuestros vehículos”, expresaron.

Foto de archivo.