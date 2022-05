Mirá Cuchillo Có: nuevas viviendas, obras y aumento del stock ganadero

El comisionado, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, también hizo referencia a la construcción de la plaza por el programa Argentina Hace, la compra de una pala cargadora y de una pick up cero kilómetro, ente otros recursos.

“Hace tres meses entregamos dos viviendas del Plan Mi Casa y estamos por finalizar dos más que ya tienen los respectivos adjudicatarios. Estuve hablando en el IPAV para la solución habitacional a más familias de la localidad y puedo decir que vamos a contar con dos casas más ni bien finalicemos las que ya están en construcción”.



Consideró que “este plan está estructurado así y nos permite generar trabajo para la gente ya que al mes de entregada las primeras dos viviendas comenzamos a construir las siguientes y así seguiremos. Es excelente este plan porque siempre tenés gente trabajando”.

Admitió que “se nos complica con el traslado de los materiales debido a las grandes distancias, los ladrillos, el cemento, las chapas y el resto de los materiales se compran en la ciudad de General Acha, el hierro se trae desde la Colonia Menonita, la piedra y la arena desde Río Colorado que son los lugares más prácticos teniendo en cuenta las distancias”, apuntó.



Argentina Hace

Con fondos del Plan Argentina Hace se está construyendo la plaza que tiene “un 90 por ciento de construcción por lo que en poco tiempo vamos a dejarla inaugurada”, puntualizó Ledesma.

Cancha de fútbol

Comentó además del contacto realizado con la Subdirección de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrrollo Social a cargo de Ceferino Almudevar, y confirmar que el presente año “vamos a participar de la Liga Municipal de Fútbol con equipos femeninos y masculinos. En una charla con él nos prometió el alumbrado de la cancha de fútbol, para nosotros como comunidad es algo muy importante y sobre todo para los chicos que deben practicar deportes. Los chicos y las chicas tienen mucho entusiasmo y están apurados por participar”.

Opinó que se trata de “una Liga muy importante que le da la oportunidad a las comunidades como la nuestra de tener competencias, por ahí a quienes les toque venir a jugar a Cuchillo Có deberán viajar mucho, pero esto es así y las distancias son iguales para todos. El 21 de mayo van a venir más de 200 personas a competir a nuestro pueblo, es una suma importante de gente que vamos a tener visitándonos”.

Pala cargadora

Hace seis meses la Comisión de Fomento adquirió una pala cargadora con aportes de la Secretaría de Asuntos Municipales, “una herramienta que estábamos necesitando porque si bien teníamos un tractor con pala, estaba obsoleto y requería continuas reparaciones. Antes de comprar la máquina, habíamos adquirido un camión regador usado en muy buenas condiciones con tanque nuevo y que nos permite brindar un mejor servicio a la gente. También está previsto para dentro de unos meses la construcción del nuevo edificio del Juzgado de Paz y el Registro Civil, esto significa más obras y más mano de obra local”.

Incremento del stock ganadero

El campo, desde hace cuatro o cinco años se volvió a poblar de animales. Los productores comentan que tuvieron un año muy bueno en cuanto a lluvias y se manifiestan tranquilos por la cantidad de milímetros caídos que se traduce en pasto para la hacienda. “El campo, no solo en nuestra zona, la Provincia y el país, es uno de los motores de la producción que mueve las economías regionales”, afirmó.

Relación con el Gobierno provincial

Horacio Ledesma aseguró que “la relación con el Gobierno de la provincia es muy buena, en estos dos años de pandemia tuvimos un apoyo muy importante, pudimos seguir trabajando en la construcción de viviendas y en otras cosas más para la localidad. Si no fuera por esa ayuda desde estos lugares pequeños no podríamos competir con otros municipios por las distancias que tenemos. Nosotros seguimos trabajando para este querido Cuchillo Có al que le hacen falta muchas cosas más”, concluyó.