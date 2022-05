Santa Rosa: El intendente di Napoli y Marcos Echeveste prometieron reuniones y luego se borraron

León, vecino que participó de la toma pacífica de un terreno el pasado sábado en Santa Rosa criticó al secretario de Desarrollo Social municipal Marcos Echeveste, militante de La Cámpora, oriundo de Victorica. Les prometió una reunión y luego no los atendió. Por su parte, el intendente Di Napoli- referente del kirchnerismo en tierra pampeana-, también plantó a las familias del Nuevo Salitral.

“Marcos Echeveste nos propuso que iba a venir él, se cagó en lo que propuso porque no vino. No tengo otra palabra para ponerle, se cagó en su palabra. Nos fuimos de forma pacífica el otro día porque nos iba a dar una solución, pero mintió como todo político”, expresó León, vecino que participó de la toma en zona norte a Radio Kermés.

“Yo me dedico a lo que es jardinería, no me sobra la plata, dejé de laburar para poder venir a esta reunión. Venimos por necesidad, somos personas que vivimos del día a día, a final de mes con suerte ganamos 30 mil pesos cuando pagás 25 mil pesos de alquiler. Hoy para ser de clase media tenés que ganar de 80 mil pesos para arriba”, agregó.

León contó que estaba alquilando anteriormente: “el propietario tenía la casa en la ruina, le dije de arreglarla y que me diera el importe en alquiler, resulta que la arreglé y me echó. Estamos en una situación terminal, muchos están en situación de calle, no pedimos que nos regalen nada, tenemos una necesidad”.

“Me corren con que hay más personas que casas de barrios, pero cuántos terrenos tenés llenos de ratas, no me digas que un terreno municipal vale 30 mil pesos por mes porque lo pueden comprar solamente los ricos. Dame un terreno al precio de una casa de barrio y yo mismo me lo edifico”, finalizó.

SE BORRARON

Vecinos y vecinas del asentamiento El Nuevo Salitral, de Santa Rosa, finalmente no fueron recibidos este lunes por el intendente Luciano di Nápoli porque hoy (por ayer lunes) les avisó que se iba a Buenos Aires. Les comunicó que los recibirá el jueves a las 9.30. “Es una falta de respeto porque la orden de desalojo avanza”, dijeron.

Los habitantes del asentamiento habían sido convocados por di Nápoli luego de las protestas que realizaron tras recibir notificaciones de desalojos, consignó Diario Textual. El mismo portal, publicó el sábado las declaraciones de Marcos Echeveste, quien confirmaba reunión con las familias que intentaban hacer una toma. Se hizo el lunes y tanto di Napoli como Marcos Echeveste se borraron y dejaron a las familias plantadas esperando por una respuesta.

Fuente: Radio Kermés y Diario Textual