Bensusán: “los privilegios porteños son pagados por toda la población argentina” 

Debemos equilibrar de una vez por todas el acceso a los derechos esenciales de nuestra ciudadanía, viva donde viva”.

“Acá no se trata de quitarle beneficios a nadie, pero creemos que debe existir un marco de equidad en la cuestión tarifaria nacional, y que vivir en cualquier provincia no sea un castigo para nadie”, agregó, luego de adherir al proyecto de ley presentado por sus pares de San Juan Rubén Uñac y Cristina López, relacionado al subsidio del transporte público.

El proyecto fue avalado por el gobernador Sergio Ziliotto y 16 gobernadores más, durante la última reunión de mandatarios, realizada en el Consejo Federal de Inversiones. Manifestaron, a través de un documento, su “profunda preocupación por el transporte público de pasajeros que afecta a la totalidad de los trabajadores, no solo del sector específico, sino a quienes usan este medio transporte para llegar a sus lugares de trabajo, a los educandos, educadores, en general a toda la sociedad”.

***

Se necesita distribuir cualquier beneficio que abarate el precio del transporte con eficiencia económica y equidad social

***



La propuesta contempla la creación del Sistema Federal de Distribución de Compensación Tarifaria al Transporte Público de Pasajeros (SIFECOT), para que se garantice “una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción de la República Argentina”.

“Tal como dice el proyecto, se necesita distribuir cualquier beneficio que abarate el precio del transporte con eficiencia económica y equidad social. No se trata de quitar beneficios, sino de que lleguen a todos y todas por igual”, dijo el legislador justicialista. “Nos parece una tremenda injusticia que quien se suba a un colectivo urbano de Santa Rosa, La Pampa, pague 54 pesos, en Córdoba, Santa Fe y Rosario casi 70 pesos, mientras que el trayecto más caro en Capital Federal es de 22 pesos. Los privilegios porteños son pagados por toda la población argentina”, sentenció más adelante.

El proyecto también establece la creación del “FONDO UNICO DEL SISTEMA FEDERAL DE DISTRIBUCIÓN DE COMPENSACION TARIFARIA AL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS” que deberá contar con una suma de $ 360.000.000.000 para el ejercicio fiscal 2022, que deberá actualizarse cada 4 meses.

Finalmente, estimó que los avances que se logren en el equilibrio de las tarifas del transporte público deben ser el primer paso “para analizar y actuar sobre el resto de las tarifas de los servicios básicos. No hablamos de un caso aislado, hablamos de un conjunto de privilegios se deben terminar”.