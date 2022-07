Victorica: Policía esclareció robos y pide tomar recaudos

“Se han registrados ilícitos menores que si bien son esclarecidos por personal policial, causan malestar al damnificado y para evitar que eso pase lo que pedimos es tomar algunos recaudos”, expresó a InfoHuella Bustos Paulino, comisario inspector de la Coordinación Zona Oeste.

El Jefe de la Departamental Victorica encabezó la investigación por la denuncia del robo de herramientas – algunas de ellas eléctricas y de gran valor-. “El ilícito tuvo lugar días atrás en una obra ubicada en calle 9, entre 12 y 14. Se realizaron investigaciones y se recuperó la totalidad”, expresó Edgardo Díaz Correa, jefe de la Departamental Victorica.

La Policía recuperó dos amoladoras, una de tamaño grande, marca Neo y la restante de tamaño chica marca Gama; un juego de Brocas de cinco piezas, marca Mota, con maletín de plástico negro; un percutor marca Einhell, maletín de plástico, un alargue de 30 metros de cable, entre otros elementos. Todo fue reconociendo por el damnificado como herramientas como de su propiedad.

DETENIDOS

“Hoy se procedió a la detención de una persona, mayor de edad, con varios antecedentes judiciales, quien se arrepintió y reconoció la autoría del hecho, el cual había sido cometido junto a su pareja y la participación de otro masculino. Las tres personas quedaron vinculadas en la causa.

RECAUDOS

“Hay hechos menores que tienen lugar en obras en construcción o en domicilios donde los moradores no pasan mucho tiempo. Por ello, se recomienda tomar recaudos, dejar elementos de valor bajo llave o no tan a la vista. Lamentablemente, estos hechos ocurren a diario y para ello hay que estar atentos en caso de ser damnificados o a la hora de aportar algún dato que esclarezca este tipo de denuncias para que no se vuelvan a repetir”, sostuvo Bustos Paulino.

NOMBRES

Por último, Bustos Paulino se refirió a la identidad de los autores de los ilícitos. “La identidad no se publica, no se da a conocer a los medios, porque nuestra labor es esclarecer el hecho y dar los elementos para que la Justicia continúe la causa y condene o no a los autores. Cuando hay condena, es la Justicia quien da la identidad de los autores”, finalizó.