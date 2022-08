“No vamos a permitir que nos toquen ningún río”, avisó el funcionario pampeano. “Más allá de los intentos y anuncios de obras poniendo en riesgo recursos hídricos compartidos, vamos a accionar en todos los ámbitos que sea necesario para proteger nuestros ríos”, expresó, en un tuit en el que se refirió a la nota de Diario Textual.

De este modo, se descuenta una nueva batalla judicial contra Mendoza. El Gobierno de Sergio Ziliotto también reclamará un estudio de impacto ambiental de toda la cuenca por El Baqueano: es que el río Diamante, donde se proyecta la represa, desembocaba antiguamente en el Desaguadero-Salado-Chadileuvú -Curacó.

“Basta de uso apropiativo arbitrario e inconsulto del agua por Mendoza, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, agregó Lastiri.

Este miércoles, Suárez anunció que cambiará el destino de los U$S 1.023 millones, que estaban previstos hasta ahora para la llamada “obra del siglo” Portezuelo del Viento, y se destinarán para la represa Los Baqueanos. Dijo que nuestra provincia, que también se opone a esa obra, no puede frenarla. “La Pampa podrá cuestionar lo que quiera, pero en El Baqueano no hay cuenca, no tenemos un Coirco (NdeR: Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) sobre este río”, lanzó, en conferencia de prensa.

“El Baqueano es una obra que no debería tener problemas jurídicos, ya que tiene dos diques aguas abajo y no necesita de obras complementarias”, dijo Suárez en relación con los planteos que podrían surgir desde a La Pampa.

Suárez hizo el anuncio ante la demora del presidente Alberto Fernández en laudar por Portezuelo. En rigor, el jefe de Estado ya dijo públicamente que laudará a favor de la posición pampeana: que se haga un estudio integral de la cuenca. Pero aún no firmó ese laudo, con sus argumentos.

Por lo pronto, ante la demora, Mendoza decidió usar la mitad del dinero destinado a Portezuelo para avanzar con Los Baqueanos. Suárez, empero, aclaró que no abandonarán el proyecto inicial.

Fuente: Diario Textual.