La Humada: madre denunció a dos enfermeras

Fue a la Posta Sanitaria en La Humada con su hija de 12 años que había recibido un golpe. Ante el dolor de la menor, pidió a las enfermeras que la derivaran para hacer una placa, pero – según consta en la denuncia – le negaron esa posibilidad.

La enfermera me dijo que le pusiera hielo, que era un desgarro. El lunes se efectuó la derivación a Santa Isabel y allí el médico me dice que mi hija tiene fractura

La madre con su hija concurrieron a la Posta Sanitaria de la Humada el día sábado. No estaba el médico y recibió la atención de dos enfermeras. Pese al dolor y al pedido de ser derivadas, la madre denunció en el Destacamento Policial que las enfermeras le negaron esa posibilidad, aduciendo que lo que tenía en la pierna era un desgarro y que se le calmaría con hielo.

“El domingo volvimos, porque mi hija no daba más de dolor. Se golpeó en la cancha de fútbol, un amigo iba corriendo y la atropelló. A la mañana fui para que le pusieran un inyectable, para calmar el dolor. Por la tarde, una de las enfermeras me manda un whatsapp diciendo que el lunes me derivaba para hacer la placa en Santa Isabel”, sostuvo.

FRACTURA

“En Santa Isabel – continuó la madre - el médico me confirma que no era desgarro, que mi hija tenía una fractura de tibia. Le colocan un yeso. Tiene que estar siete días con reposo absoluto”.

“Hice la denuncia porque hay responsabilidades y porque no quiero que esto siga pasando”, finalizó.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron a InfoHuella que "se inició una investigación, donde la prioridad es escuchar a las enfermeras y, en la misma línea, si alguien no hizo lo que tenía que hacer, dar con esa responsabilidad, porque tiene nombre y apellido”, expresaron.