Josefina Villagra Pagella es abogada. Nació y se crio en Victorica. Actualmente vive en Santa Rosa. Su mamá es empleada pública y su papá se dedicaba a la gastronomía. Tiene un hermano menor, que cursa la secundaria.

“Crecí en la casa de mis abuelos Pagella, Modesto y Marta, conocidos por su antigua funeraria y su historia con la mecánica de autos que se transmitió de generación en generación desde mi bisabuelo Roberto que emigró de Italia al pueblo de Victorica”, cuenta Josefina a InfoHuella.

Josefina, junto al precandidato a gobernador Martín Maquieyra y la vice Josefina Díaz

-¿Desde cuándo nace esto de dedicarte a la política?

-Desde que tengo memoria supe que quería dedicarme a algo que le solucionara los conflictos a la gente y le facilitara su vida. En la escuela era la "abogada" del curso, siempre defendiendo a los compañeros y embanderada detrás de las buenas causas, los valores y la justicia.

El primer político que me atrajo para interiorizarme fue Mauricio Macri, porque me llamó la atención la manera en la que expresaba de forma distinta el valor del mérito, los valores y la apertura que le generaba a la política que un empresario se involucrara y abriera la posibilidad a que más gente, por fuera de los políticos tradiciones, se fuera sumando.

Hasta entonces yo pensaba que cada uno debía hacer su camino de manera individual y unipersonal, pero el ingreso a la universidad me hizo sentir que esto se trataba de un trabajo en equipo, algo colectivo, con involucramiento, compromiso y participación. Personalmente viví la injusticia de ver a mis amigos y compañeros tener que militar para conseguir un puesto laboral, situación que me indignó y que me impulsó a querer mostrar una manera distinta de hacer las cosas, para no ceder frente a estas prácticas con las que no compartía; y así monté mi propio estudio de abogacía junto a dos socios.

LA JUVENTUD PRO

Josefina ocupará un lugar en la lista de diputados provinciales desde el PRO, que este 12 de febrero irá a la interna con el radicalismo. Desde su espacio político, Josefina Villagra Pagella compartirá la boleta encabezada por el precandidato a gobernador Martín Maquieyra y la vice Josefina Díaz.

-¿Cómo fue tu llegada al PRO?

-Y todo esto me llevó a buscar un espacio donde sentirme representada y cómoda, y así llegué al Pro, de la mano de la Juventud Pro. Me encontré con un partido abierto, participativo, con escucha, con valores que comparto y donde me permitieron crecer y formarme en equipo y acompañamiento; donde la juventud y mi condición de ser mujer no me condicionaban, sino que me igualaban.

Llegué con las dudas propias de quien ingresa por primera vez a un partido político, el miedo a no estar a la altura de las grandes figuras o quienes "sabían más de política" que yo; pero fue grande la sorpresa cuando descubrí que quien doblaba boletas al lado mío, en un tablón en el local de avenida Luro 145, era la candidata a Senadora Nacional, Vicky Huala. Entre doblez y doblez la descubrí por la foto, y en ese momento terminé de entender que las oportunidades estaban realmente para todos por igual, y que no había jerarquías para las tareas a llevar adelante.

La joven victoriquense expresó que reparte horas del día entre el trabajo y su militancia

“Mi compromiso solo fue en ascenso, hoy comparto gran parte de mis días con este equipo, en caminatas, visitas, reuniones de vecinos, sombrillas, mientras atiendo algunos clientes del estudio, a los que les recuerdo lo importante de acercarse a votar este 12 de febrero, donde me pueden encontrar representando como precandidata a diputada provincial”.

Por último, Josefina expresó que “en esta elección tenemos una oportunidad única de recuperar La Pampa y la Victorica pujante y con oportunidades, como lo supieron ser”.