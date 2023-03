¿Cuáles son los principales candidatos de la UEFA Europa League?

Pero hay una copa muy destacada que está teniendo un gran rendimiento: la UEFA Europa League. Descubre cuáles son los favoritos para alzar el trofeo en la temporada 2022-2023.

Manchester United

Después de ganarle al FC Barcelona, el Manchester United se ha consolidado como uno de los claros candidatos para este trofeo. Después de varios años, parece que el club de Old Trafford está volviendo a su mejor momento. Tiene un equipo bastante consolidado, con jugadores como Garnacho, Rashford o Bruno Fernandes, todos en un alto nivel.

Necesitará seguir manteniendo el mismo nivel durante las siguientes fechas y que sus principales estrellas puedan destacarse en los siguientes encuentros. El gran objetivo de este equipo es volver a ganar un título internacional durante esta temporada, así que apuntarán a lograrlo durante este año.

AS Roma

Tal vez una de las sorpresas de la actual edición. Desde la llegada de José Mourinho a la dirección técnica, la Roma ha conseguido una gran estabilidad defensiva. A esto, se le suma la llegada de Paulo Dybala al equipo, que se está transformando en una de las figuras indiscutidas de la plantilla durante esta temporada.

Si bien no tiene la mejor plantilla de la competición, la experiencia de José Mourinho en estos eventos internacionales puede hacer la diferencia. Por este motivo, la AS Roma puede convertirse en una de las sorpresas para la actual temporada, coronando un proceso que ya de por sí es exitoso.

Arsenal FC

¿Y qué decir del Arsenal, una de las sorpresas de la Premier League? Contra todo pronóstico, el conjunto dirigido por Arteta está cuajando una de las mejores temporadas de los últimos años, pues el equipo siempre se había caracterizado por estar entre los primeros, pero sin poder pelear por el título hasta las últimas fechas.

Pues ahora está liderando la tabla, gracias a un estilo de juego que se ha consolidado a través del tiempo. Aunque no tienen el mejor plantel de los últimos años, han logrado una idea basada en la posesión y el fútbol dinámico. Habrá que ver si juegan con la misma intensidad en la UEFA Europa League o apuntan de lleno hacia el torneo local.

Juventus FC

Finalmente, la Juventus. Si bien no está en el mejor momento de su historia, pues su plantilla no tiene el mismo nivel que hace algunos años, sí que puede considerarse como un firme candidato. No solamente por la historia de la institución, sino también por jugadores que viven un gran presente, como Ángel Di María.

En suma, estos son los claros favoritos para lo que resta de la UEFA Europa League 2022-2023.