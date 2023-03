Cazanave, histórico radical oesteño, renunció como afiliado a la UCR

En 1982 Luis Alberto Cazanave fue parte de la fundación de Renovación y Cambio. En 1983, electo diputado provincial por la UCR y reelecto en 1987. Candidato a intendente de Victorica en 1991. En 1994 fue uno de los fundadores de Alianza Victorica. En 1995 a 1999 edil por la UCR de Alianza Victorica. Desde 1999 a 2003 presidente del Concejo Deliberante de Victorica. En 2003 a 2007 secretario de Desarrollo en la gestión de Norberto Nicolás. Además de ser presidente del Comité local de la UCR, fue convencional nacional y provincial del partido.

Aquí reproducimos el texto que envió al Comité.

La Unión Cívica Radical tuvo como himno de cuna el tronar de la boca de los fusiles en la trágica e histórica Revolución del Parque. No fueron sus orígenes las peleas por los cargos y los puestos... el verdadero numen fue ese espacio casi intangible entre los hombres y sus necesidades que van desde "donde el barro se subleva" hasta las pulcras aulas universitarias, en resumen, era el pueblo mismo tras unas consignas… "Que se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación..."

Eran tiempos en los cuales el honor, la libertad y la patria era la musa inspiradora en cada uno de sus adherentes.

Ese incipiente espacio que fue capaz de contener jóvenes de orígenes patricios, pero sin sentimientos de culpa, junto a los inmigrantes y sus hijos para hacer de esta tierra una de "Américas" de las que hablaban los europeos que soñaban con poblarla de sueños nuevos e hijos gringos.

Era la UCR el espacio universal del pueblo argentino. A ese remozado partido adherí apenas pasados los 18 años. Después cuando la democracia era el nuevo tren cargado de ilusiones que debía hacerse cargo de las instituciones de la República volví a afiliarme en 1982. Y todo él resto es mi actitud y proceder dentro del partido.

No me toca a mí analizar mi actuación en el mismo. La historia es reciente y simple. Lo que sí quiero dejar en claro; Nunca el partido debió esconderme ni excluirme de ninguna parte por actitudes y/sospechas de acciones ligadas con el decoro y la decencia. Quizás algunos lo tomen como una sobreactuación, pero en casi 20 años de ocupar cargos públicos (siempre electo-salvo un interregno de 4 años que acompañé al Intendente Nicolás en Victorica).

NUNCA la justicia ni organismo alguno me pidió explicaciones.

¿Y a qué viene esto? Para decirles simplemente que tengan a bien excluirme del padrón de afiliados del histórico y no menos glorioso partido. Seguir en él, a mi modesto entender es lo mismo que ser la obra de un eximio taxidermista… apenas sobre un esqueleto real, seguir mostrando un músculo sintético, un cuero reseco y ojos de vidrio, colgado en un salón de exhibición de vanidades. Parecer real, ¡pero sin un solo latido de vida!

De verdad que no es una decisión de atropello, y sin meditar. Mi vida de hace más de 40 años está marcada por la política y sus vaivenes, nunca me fue, ni me será indiferente, por lo mismo entendí que la dirigencia del partido desde hace mucho tiempo, no representa ni los históricos postulados del partido ni a gran parte del electorado independiente.

Absorbidos por un "progresismo ecuménico" y tan extranjerizante como el resto de las ideologías que van colonizando todo el mundo y en especial nuestra América latina, dejamos de ser el ideario nacional, para transformarnos en una masa ideológicamente amorfa y una negación total por el verdadero federalismo. Acaso una de nuestros principales banderas.

Sigan otros peleando a los empujones por los cargos... yo seguiré esgrimiendo la PALABRA como forma de lucha contra los que ponen en riesgo la democracia como único camino para salvar la República.

En el entendimiento que no todos estarán de acuerdo, ni compartirán mi modesta mirada, respetuosamente les solicito cumplan con mi pedido y sea ésta mi renuncia formal no sin nostalgia verdadera a la UCR.