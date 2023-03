Con Ziliotto presente, Luan Toro festejó su 115° aniversario

En este contexto se entregaron ocho viviendas , se inauguró la Terminal de Ómnibus y se dieron a conocer proyectos de desarrollo urbanístico, como el de ampliación del Camping Municipal en el que se prevé invertir alrededor de $100 millones.

Para celebrar el cumpleaños de Luan Toro, llegaron a la localidad junto al gobernador la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán y la secretaria administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso entre otras autoridades.

El mandatario pampeano agradeció la hospitalidad de Luan Toro y remarcó que es “una alegría estar aquí, no sólo por festejar el aniversario, sino también por el significado emblemático de esta población en el contexto provincial. Es el Portón del Oeste, esa zona tan entrañable y que tanto nos necesita. Y que es parte de un desarrollo armónico que, a lo largo de las gestiones de los gobiernos justicialistas, hemos tratado de llegar con los mismos recursos que llegamos a las grandes ciudades”.



“Muchos aprendimos a querer al Oeste gracias a un gobernador que tuvo una mirada más amplia de la provincia” destacó Ziliotto y dijo que “quienes nos formamos políticamente junto a Carlos Verna, sabemos que uno de los principales legados que nos ha dejado es querer a cada rincón de La Pampa de la misma manera”.



“A pocos días de haber anunciado la repavimentación de la Ruta P. 10 –continuó el gobernador-, que comienza en la 35 pero que transita hacia el oeste profundo, pasando por Luan Toro, continuamos con nuestro objetivo, que cada habitante de La Pampa acceda a los mismo derechos”.

Federalismo y soluciones

“No venimos a sacarnos fotos, venimos a traer respuestas, a cumplir lo prometido, a elevar la calidad de vida. Es lo que nos propusimos desde que gobernamos. Y tenemos la enorme satisfacción de tener aquí, como intendenta municipal a Mónica Valor, una dirigente de fuste. Gestionar es mucho más fácil con ella. Hemos podido implementar una política de Estado como lo es la descentralización. Aportamos muchos recursos y ella se ha encargado de que esos recursos se transformen en realidades, en soluciones”.



Más viviendas

Las ocho viviendas que fueron entregadas implican una inversión de $47.576.568. El gobernador afirmó que “estamos entregando viviendas en toda la provincia, más allá de quién gobierne o de quién sea el adjudicatario, y lo repito para no aceptar a aquellos que lo niegan ideológicamente, soslayando uno de nuestros principios, que ante cada necesidad hay un derecho y como gobierno tenemos la obligación de que cada habitante, viva donde viva, acceda a esos derechos, en un marco de inclusión, de igualdad y de dignidad”.



“Vivienda que se termina, vivienda que comienza. Vamos a construir diez más y cuando se terminen otras diez, porque tenemos el apoyo solidario de todos los adjudicatarios” enfatizó.

“Este -aseguró Ziliotto- es el camino que toman hoy las ocho familias que acceden a su vivienda. Si cumplimos con nuestra responsabilidad social, rindiendo cuentas a nuestros pares, si queremos construir una sociedad más justa, con más respeto, que merezca ser vivida; tenemos que armar una comunidad.



Centro de salud y ampliación del camping

“Si no tenemos sueños no podemos pensar en cumplirlos” dijo el gobernador, quien analizó que “las cloacas son un desafío enorme, estamos haciendo muchas obras de cloacas en La Pampa, financiadas por el gobierno nacional con un proyecto nuestro. En cuanto esté listo lo elevaremos a la Nación. Por eso necesitamos seguir teniendo gobiernos federales”.



Asimismo, anunció que “en cuanto a la responsabilidad provincial hemos terminado el proyecto de ampliación del sector de camping, es una obra que, a valores de hoy, costará unos $100.000.000 y hay otra obra cuyo proyecto está en pleno proceso, licitaremos un nuevo Centro de Salud acorde al crecimiento que ha tenido Luan Toro”.



Para finalizar el gobernador se permitió analizar que “el mejor regalo se lo van a dar ustedes el 10 de diciembre, cuando Mónica siga siendo intendenta. Felicidades, Luan Toro”.



Festejos, viviendas y terminal

La intendenta Valor dijo que “estar celebrando los 115 años de Luan Toro me llena de orgullo y felicidad por ser hija de este pueblo, pero también me interpela sintiéndome responsable de la vida y el futuro de esta comunidad”.



“Comparto con ustedes dieciséis años de gestión, que si bien me han propuesto desafíos constantes, también me permiten seguir adelante con la seguridad del apoyo de las y los pobladores, del gobierno provincial y del nacional”.



La jefa comunal anunció que próximamente comenzarán “diez viviendas del Plan Mi Casa I, y estamos trabajando en el proyecto de la red cloacal, que nos permitirá mejorar la calidad de vida contribuyendo al saneamiento ambiental”.



Hoy –afirmó Valor- inauguramos obras significativas y necesarias, ocho viviendas fruto del plan provincial Mi Casa, sabemos que hacer realidad el sueño de la casa propia nos dignifica y engrandece como seres humanos”.



“También pudimos concretar, a través del programa nacional Argentina Hace, el proyecto de la Terminal de Ómnibus, revalorizando un edificio histórico, la Usina”. A la obra, que ubica en el edificio la sala de espera, baños y boleterías; se le anexó un techo en el acceso de los colectivos y un salón nuevo donde funcionarán los talleres municipales. La inversión fue de $16.386.804,32.



“Este año ha sido muy especial -dijo Valor- porque a pesar de la difícil situación que atraviesa el país, nuestro pueblo ha sido beneficiado con obras muy importantes, que nos permiten dar respuestas a necesidades estructurales, de servicios y desarrollo. Sin el gran acompañamiento del gobernador y de su equipo no lo hubiéramos logrado”.



Un sueño hecho realidad

Romina Domínguez, una de las adjudicatarias, aseguró que en el día del cumpleaños de Luan Toro, ocho familias haremos realidad el sueño tan anhelado de tener una vivienda para construir en familia felicidad, bienestar y nuevos sueños junto a nuestros hijos”.



“Con el corazón cargado de alegría y emoción, nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Sergio Ziliotto y a la intendenta Mónica Valor, por haber hecho posible que ese sueño se haga realidad”.



La adjudicataria aseguró que llegó el tiempo de “cumplir con lo que nos corresponde: el cuidado y mantenimiento de nuestras viviendas, el abono de las cuotas y el cuidado del ambiente, para seguir creciendo como pueblo, para que se traduzca en más viviendas y para que otras familias tengan acceso a su vivienda propia”.