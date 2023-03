Síndrome de down: "¿Especiales?, especiales son las pizzas", dice una mamá de 25 de Mayo

"Si yo tuviera que definir la inclusión, diría que es mirarla como la mira su hermana, que con 6 años no ve nada en Giuliana que no haya en otro bebé cualquiera de su edad, que siempre que la dibuja, la imagina siendo más grande, con hermosos peinados y haciendo cosas que haría cualquier niña... ni se plantea otra posibilidad! Y hasta me dice que quiere ser hermosa como ella... a punto de cumplir su primer año de vida, Giuli ha traído más amor a un hogar donde parecía que no cabía más, pero sí, ella pudo... Ella puede con todo lo impensado! "

(Zoe mamá de Giuli)

Cuando Maxi llegó a nuestras vidas si fue distinto, estábamos en pandemia, papá, sus hermanas y la familia entera lo conoció varios días más tarde... y éste pequeño gigante, buscado, deseado y tan esperado traía un cromosoma más, sí, así de simple! Para el mundo una condición! Para los que sabemos de qué se trata, una dosis de amor... ¿preguntas? Muchas ... y ¿respuestas? se fueron revelando día tras día.

Hoy Máximo tiene 2 años y medio, es luz a donde va y nada nos detiene.

Es un niño feliz que ríe, llora, juega, pelea, se enoja, sabe lo que quiere y lo que no le gusta, es igual a vos y a mí.

¡Concientízate!!!

¿Y especial? Ja, ESPECIALES SON LAS PIZZAS!

(Ivana mamá de Maxi)

