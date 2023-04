Hasta los 10 años, Nancy Martínez – hija de Telma Peletay y Carmelo Martínez vivió en “Nuevo Rumbo”, un puesto a unos 35 kilómetros de La Humada, oeste pampeano. “Vengo de una familia humilde, de bajos recursos y soy la segunda de cinco hermanos. Mis primeros diez años los viví en el campo (zona rural de La Humada), por lo tanto, gran parte de la primaria la realicé en el internado de la Escuela Hogar N°88. No hice jardín por la distancia, ya que vivíamos a unos 35 kilómetros del pueblo y para mi familia era imposible hacer viajes semanales”.

EDUCACIÓN PÚBLICA

Nancy Martínez es la flamante profesora de Química, se recibió días atrás en la Universidad Nacional de La Pampa. Hasta acá, es una de las tantas estudiantes que logran un título universitario en la Escuela Pública a lo largo y ancho del país. Pero su historia viene de la mano de la desigualdad ante un derecho al que podemos acceder todos, todas y todes.

DESDE EL PUESTO

En el campo, Nancy dibujó su nombre, aprendió los colores, y a contar hasta 30. “Gracias a mis padres y mis tíos aprendí a escribir mi nombre completo, los colores, las vocales, parte del abecedario y los números hasta el 30, entre otros. Herramientas que facilitaron mi ingreso en primaria (la EGB1 en su momento)”, cuenta Nancy a InfoHuella.

A LOS CINCO, AL INTERNADO

Desde el Puesto Nuevo Rumbo, Nancy ingresó a la Escuela Primaria N° 88 que tiene La Humada en el casco urbano. No solo fue a estudiar, sino también a vivir. “El internado me costó mucho, ya que era muy chiquita porque inicié de cinco años y sumada a eso éramos aproximadamente entre 100 a 120 alumnos internos. Mucha gente, un mundo nuevo, lejos de mis padres, solo con mi hermano mayor. Gracias a Dios fueron muchas chicas que cursaban los últimos años de la EGB3 quienes me cuidaban y eso me ayudó bastante, lo cual se los agradezco siempre”.

Nancy en La Humada, junto a la Promo 2015

LA ESCUELA… “MI CASA”

La historia de Nancy es de esos niños y niñas que vivieron día y noche en la escuela, que era hogar. “Durante el transcurso de los primeros grados fui formando amistades, aprendiendo a cuidar mis cosas, a responsabilizarme de lo mío y en sí también aprendiendo valores, porque en definitiva la escuela era mi casa”.

A propósito de la enseñanza – aprendizaje, Nancy repitió Cuarto Grado. “En Cuarto grado repetí, tuve que rehacer ese año. Los motivos no los recuerdo exactamente, seguramente porque éramos muchos en ese curso, los temas comenzaron a profundizar un poco más. También en su momento disponíamos de poco tiempo como para sentarse a estudiar por fuera de horarios de clase ya que de mañana asistíamos a clases y por las tardes teníamos talleres, turno completo y sinceramente muchas veces, cuando sos niña, tampoco tenés muchas ganas de estudiar. Algo que siempre me quedó presente, fueron las palabras de una profe, quien me dijo: ‘no pasa nada con repetir un año, de hecho, se aprende mucho más’. Y esa frase me llevaba a creer que algo nuevo iba a aprender y a ponerle ganas para pasar bien a quinto grado. Esto lo comento porque fue parte de mí, fue un aprendizaje y también porque conocer estas verdades nos hace humanos y la gran mayoría lo hemos vivido. No está mal repetir, como tampoco está mal recursar una materia en la Universidad. Lo que estaría mal sería dejarnos superar por esas situaciones y estancarnos”, sostiene.

Recién a los 10 años, su mamá y papá se fueron a vivir a La Humada. “Ahí comienzo a asistir a la escuela de manera externa. En su momento el sistema educativo estaba conformado por las EGB y Polimodal y el pueblo no contaba con esto último, por lo tanto, quienes terminaban Noveno Grado se tenían que ir a otro pueblo para hacer el Polimodal. En mi caso, y el de varios, cuando llegamos a Sexto Grado se reformó el Sistema Educativo, pasando a ser primario y secundario. Esto permitió que pudiéramos realizar los seis años del secundario en La Humada y ser la primera Promoción del Colegio Secundario La Humada.

PURA QUÍMICA

En el último año del secundario Nancy se decidió por estudiar el profesorado de Química en la Universidad Nacional de La Pampa. Pese a que estaba en la misma provincia, la Universidad está a una distancia de casi 400 kilómetros.

“Durante todo el nivel medio mi idea era estudiar el Profesorado de Nivel Inicial, pero en el último año cambié. Cuando decidí estudiar química, no lo pensé mucho. Lo hablé con dos o tres profesores y automáticamente me incentivaron a estudiar esto. Me generaba curiosidad y a la vez cierto interés las reacciones químicas, cómo se formaban los compuestos, los experimentos (cosa que no hacíamos) y demás cuestiones que quedaban sin respuestas”.

NUEVOS DESAFÍOS

En el primer año de la Universidad, Nancy volvía a revivir esa niña de cinco años que salió del puesto para empezar la Primaria. “Sabía que me costaría, no sólo por el nivel que traía, sino que también por todos los cambios que implica el primer año en sí; salir del pueblo, alejarte de tu familia, de tu casa, aprender a administrar tu propia economía para llegar a fin de mes, entre otras cosas”, cuenta.

En plena jornada universitaria

“La carrera- agrega - la pude hacer con las becas que brinda la Universidad; económica, comedor y residencia, esta última a partir del segundo año. El primer año mis padres me pudieron pagar el alquiler compartido con una compañera y el resto de los gastos los costeaba con becas. Parte del segundo año ya se les hacía cada vez más difícil a mi familia y eso también genera preocupación, no estudiás tranquila y decidí pedir la residencia universitaria. Ahí conviví el resto de la carrera con tres compañeras, que al ser una beca solo tenés los gastos de servicios (luz, gas e internet). Las becas de la Universidad dependen de las materias que cursás y en base a eso te piden una cantidad de finales por año. A la carrera no la pude realizar en tiempo y forma por diversos factores que influyen, principalmente económicos, pero no fue un límite”.

Nancy - en La Humada-, junto a su mamá, su papá y dos de sus hermanos

Días atrás, Nancy era una más de las que se reciben a lo largo y a lo ancho del país… pero su historia, de esa niña de cinco años que partió del Puesto Nuevo Rumbo hacia la Escuela Primaria para luego ser parte de la primera Promo (la 2015) del Colegio Secundario de La Humada, tenía un brillo especial en su mirada:

“Estos últimos años trabajaba y estudiaba, y así pude lograr la meta de uno de los sueños que me he propuesto”, finaliza Nancy.