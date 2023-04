Atuel: lo único celeste sobre el cauce fue una bandera argentina

EN CERCANÍAS DE ALGARROBO

Ayer, en el cauce seco del río en la zona oesteña pampeana, donde convergen las localidades más damnificadas por el ecocidio derivado de las decisiones de los continuos gobiernos de la provincia cuyana, se desplegó una larga bandera argentina.

También, la actividad de concientización y visibilidad hizo base en el Centro Cívico pampeano con una intervención encomendada por el gobernador Sergio Ziliotto, Fundada en un segmento de la “Zamba del río robado” (Manuel J. Castilla/Enrique Fernández Mendía) que dice “cuando cortan el Atuel queda sin agua el Salado; llenos de arena los ojos va lagrimeando el pampeano”, el Gobierno reiteró la necesidad de dar cumplimiento al fallo que fijó un caudal mínimo permanente para el río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo para moderar el daño por falta de escurrimiento que sufre la provincia de La Pampa, y que generó el histórico conflicto

A mil 1.000 días del incumplimiento del fallo y como metáfora del agua negada y de las lágrimas de las personas sumadas al histórico reclamo, se plantaron 1.000 carteles en forma de gota con la leyenda que define la pertinencia de la demanda y el incumplimiento de la Justicia al no imponer a Mendoza, de forma fáctica, la medida central de aquel fallo.

Injusticia

“1.000 días más sin agua, 1.000 días sin justicia”; rezan las leyendas impuestas en una marquesina central de la Gobernación y en medios nacionales y provinciales. Asimismo, autoridades de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la Subsecretaría de Ambiente llevaron una bandera argentina gigante para instalar en el cauce seco del río robado. La Subsecretaría de Medios de la Provincia, junto al área de Contenidos, se ocupó de la escenificación de esta metáfora creativa que conmovió por su dimensión y carácter.

El gobernador Ziliotto impuso el tema como central en la agenda política de la Provincia.

Ante la consulta hecha a José Pérez, subsecretario de Medios, el funcionario explicó la necesidad de que la causa permanezca en el corazón de cada pueblo de La Pampa; “somos responsables de un trabajo de comunicación representativo de la gestión política de un Gobierno capaz de trabajar en una causa tan difícil, por representar una condena impuesta unilateralmente bajo instancias de ilegalidad y despojo por la provincia vecina de Mendoza. Nos integramos más allá de cualquier bandera política y vamos a seguir haciendo que el reclamo se oiga hasta ver correr el agua en suelo pampeano”, sentenció

Ya en el terreno los funcionarios provinciales y municipales recorrieron los trabajos de reacondicionamiento del cauce que está realizando Vialidad Provincial. En la jornada también participaron funcionarios municipales de ambas localidades, Juanita de Ugalde, en representación de las asambleas por los ríos y Beatriz Dillon, que tuvo a su cargo del estudio de recomposición del Atuel.

Lastiri

“Estamos hoy en el cauce del río Atuel, en plena obra de restitución de todo el cauce que facilite el escurrimiento del agua en toda la cuenca, por lo menos en el tramo pampeano. Pero con la reflexión de que, en estos mil días de incumplimiento del fallo por parte de Mendoza, no solo significa un atraso o un incumplimiento, que produce el daño ambiental, sino que esto promueve que el daño se acreciente y que toda la zona se vea permanentemente afectada por esta situación tan dramática, ambiental, social y culturalmente que afecta al río. O sea, que debemos seguir reclamando y puntualizando en todos los planos que podamos la lucha del pueblo pampeano, para recuperar el río Atuel. Si no, no habrá cumplimiento nunca de Mendoza. La instancia es seguir luchando para que se recomponga el daño ambiental en toda la cuenca del río Atuel con el escurrimiento del agua que nos corresponde”.

Titarelli

“Si hay algo que está claro, que la provincia de La Pampa ha mostrado su buena voluntad para tratar de zanjar estas diferencias, empezando a hablar, no de los usos consultivos anteriores del río, sino no a partir de la situación actual y hemos demostrado también tener una larga paciencia que van para casi 100 años. Creo que todo tiene un límite y esperamos un gesto de la Corte Suprema de la Nación, ya que sabemos que desde el lado mendocino no podemos esperar mucho porque están totalmente negados a compartir el río o a mandar los caudales que nos corresponden. Seguiremos luchando y trabajando para que vuelva el río a la Provincia, que es lo que queremos todos”.