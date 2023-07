En Toay: victoriquenses ganaron un Torneo de Caza y lo festejaron con una caravana

Cabe destacar que en La Pampa la temporada se extiende desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre.

"Habilitase la caza deportiva mayor de jabalí europeo con perros desde el 1º de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2023, la que podrá realizarse únicamente en campos de caza registrados como categoría I y II y en cotos de caza”, sostiene la disposición del Gobierno de La Pampa.

Los victoriquenses que fueron premiados: Teo Corvalán, Jorge Millapán, Pirincho Fuentes, Sergio Aguero y Antonio Millapán.

Desde su página web (www.cazadoresconjauria.org), la Asociación Cazadores con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo expresan:

¿Cómo se preparan?

• Los cazadores antes de planificar la cacería de jabalí deben prever el cumplimiento de los requerimientos legales dispuestos por la Dirección de Recursos Naturales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno de La Pampa (ver más información en este link) y del organismo correspondiente en otras provincias, disposiciones que pueden modificarse según la temporada. Por eso hay que estar informados y actualizados.

• Estas disposiciones indican aspectos tales como las temporadas de caza, la cantidad máxima de perros por vehículo, la especie de jabalí permitida y sus cupos, los permisos requeridos, tarjeta de identificación de la jauría y libreta sanitaria, cómo se realiza el tránsito de la jauría, identificación de los perros con un número, el traslado de piezas de caza, etc.

• El cazador que ya tiene todo en regla comienza a programar la cacería de jabalí con jauría de perros (conocida también como “montería”), con al menos una semana de anticipación.

• En la caza participan como mínimo tres personas, con una jauría de seis perros como máximo que se traslada en camioneta. Por lo general son sólo tres personas y eventualmente algún invitado.

• La jauría está compuesta por dogo argentino y/o cruzas. Los días previos a la cacería estos animales deben estar alimentados, pero no llenos para que estén livianos.

• Es una actividad natural: los perros dogo argentino fueron formados por el Dr. Nores Martínez y están especialmente preparados para la caza. Ese es el objetivo del animal, no se trata de un perro de compañía o de paseo.

"El dicho criollo de que no es para todos la bota de potro tiene exacto significado en el manejo del dogo. No debe ser confiado en su enseñanza a cualquiera sino a alguien que lo aprecie, que sepa usar de sus cualidades e instinto de cazador nato. Que sepa que tiene en sus manos un animal fino y que como tal hay que cuidarlo. Exactamente como se hace con las máquinas delicadas o con las buenas armas, son mejores que las ordinarias, pero hay que saber manejarlas. Quien no tiene capacidad, inteligencia, habilidad o cuidado para manejar un automóvil de buena marca, un arma automática fina o un reloj cronómetro, debe resignarse a manejar un carro de bueyes, cazar con una antigua escopeta y calcular la hora por la altura del sol" Agustín Nores Martínez

• La caza con jauría se basa en una pelea entre animales, donde muchas veces mueren los perros. Las condiciones son mucho más equitativas que en la caza con armas de fuego, donde la mayoría de las veces la presa muere sin siquiera percibir el peligro que la acecha hasta el momento del disparo.

• El perro sabe que cuando lo suben a la camioneta será para ir a cazar y debe estar 100% en buen estado porque se enfrentará con un animal de una bravura importante que con sus colmillos puede darle herida de muerte.

• Los perros cargados en una camioneta van preparados para cazar, no van ladrando o inquietos, se puede transitar tranquilamente porque no generan ningún problema. Esto es porque el animal sabe que va a cazar y reserva toda la energía para una dura batalla en la que él también debe procurar su supervivencia.

• El cazador también tiene que estar preparado, en buen estado. A veces durante la cacería necesitará correr 100, 200, 500 o más de 1.000 metros porque los perros no pueden parar al jabalí. Por eso algunos cazadores se preparan saliendo a correr, incluso algunos han decidido dejar de fumar.

¿Cómo se realiza la caza del jabalí?

• Una vez que cazador y jauría arriban al campo donde se tiene el permiso de caza, la misma se practica desde las 20 horas hasta las 10 de la mañana del otro día aproximadamente. La caza no está para nada “garantizada”, de diez salidas tal vez se caza en sólo tres oportunidades, por ejemplo.

El asado, infaltable en cada salida de caza, oportunidad para la reunión y las anécdotas.

• El cazador y sus acompañantes salen caminando con los perros sueltos para que éstos detecten el rastro de la presa. En el caso de distancias grandes dentro del campo se avanza en camioneta cargando nuevamente a la jauría hasta el cuadro de destino.

La caza también se puede realizar con la ayuda del caballo y en lugares que son verdaderos paisajes naturales.

• Hay perros “de punta”, otros “pesados” (que son llamados de cruza o mestizos), y también hay otros dogos puros que son perros de fuerza. Generalmente los perros de “punta” al detectar al jabalí le ganan hasta 200 metros de distancia al resto de la jauría. Estos perros, que llegan primero a la presa, sólo lo muerden y lo largan repetidas veces hasta que llega la jauría completa.

• En ese momento el jabalí corre a gran velocidad y cada cierta distancia comienza a hacer giros (llamados “bote”). Si en estos movimientos defensivos engancha a uno de los perros con sus colmillos puede producirle un corte letal. Hay que tener en cuenta que estos perros llegan a pesar hasta 70 kilos mientras el jabalí llega a los 120, 130 kg. Cuando se une el resto de la jauría directamente van a morder al jabalí inmovilizándolo. El jabalí, que tiene un cuero profundo y muy resistente a estas mordidas, generalmente permanece inmóvil.

• Allí llega el cazador que por su propia seguridad y la de los perros debe montar el chancho para asegurarlo y clavarle una cuchilla de unos 25 cm detrás de la paleta (directo al corazón) que le da muerte instantánea. Esto no es una operación sencilla ya que segundos antes el jabalí puede liberarse de los perros y salir disparado con toda la furia hacia donde está el cazador.

• Una vez que el chancho muere hay que dejar que los perros se tranquilicen y suelten la presa. Entonces unos 10 minutos después se procede a despanzar al jabalí para luego cargarlo en la camioneta entre las tres personas que participan, algo que muchas veces se complica por el lugar inaccesible donde se practica la caza.

• El tipo de aprovechamiento depende de si es un padrillo o una chancha, pero en todos los casos se pueden hacer unos buenos chorizos secos de jabalí. También exquisitos jamones y aprovechar otros cortes de carne si se trata de una chancha.

• Si el cazador está participando en un torneo se dirige rápidamente con la presa a la ciudad sede del mismo.

Torneo de Caza de Jabalí con Jauría

• Costos que involucran una cacería: más de $300 de gasoil, permiso de caza $100, vacunas para los perros $200, mantenimiento de la camioneta, más las comidas, bebidas y otros gastos. Por eso son tres personas como mínimo para poder repartir dichos gastos.

• Los cazadores realizan cursos de capacitación para saber cómo curar los perros ante un corte, practicar suturas y otros primeros auxilios en el campo. También -siendo gente que pasa muchas horas en campos y que pueden brindar ayuda de importancia- participan en cursos con Defensa Civil para prevenir o apagar incendios.

Educar para avanzar

Los cazadores con jauría, conocidos como “perreros” hasta ahora habían tenido carencia de asesoramiento. Hoy la Asociación Cazadores con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo cuenta con casi 200 socios que no habían tenido este asesoramiento antes. Años atrás había una reglamentación menos estricta y muchos cazadores se quedaron en el tiempo. Uno de los objetivos de nuestra entidad es educar al cazador -además de defender sus derechos-, instándolos a cumplir en forma actualizada con las disposiciones vigentes.

Por otro lado, los permisos del dueño de campo, requisito indispensable para la caza que determina el lugar donde exclusivamente se realizará la misma, son responsabilidad de cada cazador. En este caso la Asociación Cazadores con Jauría a Puro Dogo y Cuchillo no puede hacer nada al respecto y -reiteramos- es responsabilidad absoluta del cazador que deben ganarse este permiso con confianza y buena conducta ante el propietario del campo.