25 de Mayo: 114 aniversario con festejo desdoblado

El jefe comunal, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, repasó sus ocho años de gestión y expresó que “entre los años de pandemia y los primeros dos años que tuvimos la coparticipación embargada, puedo decir que gestioné cuatro años solamente”.

Manifestó que “se entregará un municipio ordenado” e informó los actos que se realizarán el miércoles 26 con motivo del aniversario, destacando que los festejos centrales se concretarán en el mes de octubre del corriente año.

Abel Abeldaño apuntó que “tenemos el festejo por el 114º aniversario de 25 de Mayo que se va a dividir en dos partes por motivos del clima y de frío. La idea es hacer algo lindo como todos los años, las actividades las trasladamos para el último fin de semana de octubre si nos acompaña el Concejo Deliberante porque son erogaciones no comunes, vamos a hacer un festival turístico para 25 de Mayo en base a los 114 años. Este miércoles 26 de julio haremos solamente un acto protocolar con izamiento de bandera”.

Balance de gestión

Abeldaño aprovechó el contacto para repasar cuestiones de su gestión expresando que “lo del aniversario resume todo. Me retiro este año de la gestión municipal con un festival turístico para nuestro pueblo, es lo que pienso de lo que había y lo que hay hoy en 25 de Mayo, y en cuanto al municipio entrego una gestión activa a un intendente que no es del mismo signo político pero es veinticinqueño y tenemos que darle las herramientas para que la ciudad siga creciendo, para que los habitantes estemos cada día mejor sin importar en color político que tenga”.

Agregó que “yo voy a estar siempre del lado de trabajar para 25 de Mayo más allá de que hoy nos toque este periodo de 4 años, no se si voy a regresar después o no, uno cuando se va dice hasta luego porque nunca se sabe”.

Aseguró que “nosotros trabajamos mucho en el saneamiento interior de la Municipalidad que generalmente los políticos no lo tenemos en cuenta. Uno no se puede olvidar de la gente que lo rodea no solo hablo de los funcionarios sino de todos los trabajadores de la Municipalidad, aquellos que hace 20 años que están, los que ingresaron hace un año y los jornalizados. Ellos son la base fundamental de este municipio y todos han trabajado para que hoy este gobierno se despida con tranquilidad”.

Agregó que “después seguir de las puertas para afuera, tratar bien a la gente por sobre todas las cosas, pagar lo que corresponda, no quedarse ni con un minuto con las horas extras que puedan hacer, el trabajo que hacen los empleados hay que pagárselo y es lo que nosotros hemos hecho”.

Indicó que “por otro lado levantamos los edificios municipales que estaban muy deteriorados, dejamos todo cero kilómetro y el intendente que viene tiene que arrancar desde donde nosotros dejamos para arriba. Se hizo muchísimo en todos los niveles, seguridad, educación, salud trabajo, se generaron las condiciones necesarias para que los trabajos lleguen a 25 de Mayo y la zona, a las áreas del petróleo y a las distintas áreas que ha desarrollado nuestra ciudad y que hace un tiempo atrás no las tenía”.

Puntualizó que “quedaron muchas cosas pendientes como también me quedó un periodo sin hacer fui un intendente que gobernó 2 años del 2017 al 2019, porque desde el 2015 al 2017 esta Municipalidad tenía las regalías embargadas por lo que solamente administramos deudas durante dos años. Y desde 2019 a 2023 los años de la pandemia, por eso tuvimos un gobierno muy acotado, pero estoy satisfecho no por lo que logró Abeldaño, sino por lo que ha logrado 25 de Mayo”.

Manifestó que “el intendente que asuma va a recibir la gente a gusto por el lugar en donde está trabajando, el parque automotor en pleno funcionamiento, mucho vehículo nuevo con poco tiempo de uso, hace unos días nos entregaron una máquina pala con oruga que vale 45 millones de pesos y que era necesaria para los trabajos diarios, es más con la crecida del río Colorado fue indispensable en los trabajos de contención junto con la máquina del Ente Provincial del Río Colorado. Son cosas que podríamos haber dicho esperemos y las compramos si ganamos las elecciones pero no fue así porque no pienso ni actuó así porque no me gusta hacerle a los demás lo que me hicieron a mí. Siempre hay que pensar en bien común y en el bienestar de la gente sin importar lo que pase después y hacer un buen gobierno como lo venimos haciendo hasta el 10 de diciembre”.

Opinó que “creo que es lo mejor que le podemos dejar y después que la gente sea la que hable, nosotros creemos que hicimos un muy buen gobierno, evidentemente para la gente no pudimos satisfacer todas las necesidades que tenían pero hay que dejar pasar el tiempo para que vean cual es mejor si el nuevo gobierno o los que han pasado”.

Saludo aniversario

Abel Abeldaño pidió “a los habitantes de 25 de Mayo que sigamos trabajando por tener una ciudad cada vez mejor, que no permitamos bajo ninguna circunstancia volver a los tiempos anteriores a mi mandato porque no le hace bien a nadie y por otro lado que cuidemos todo lo que se logró, creo que hicimos una buena administración, los espacios verdes y públicos, las plazas, la nocturnidad, se ha trabajado en el no consumo de sustancias, en la seguridad rural y con una articulación que nunca se había visto en 25 de Mayo”, finalizó.