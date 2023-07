En este importante encuentro, que contó con la presencia de policías de Uruguay, Perú, Chile, Paraguay y varias provincias argentinas, se puso especial énfasis en la importancia de disponer de información, enseñanzas y aprendizajes teóricos y prácticos para actuar en situaciones de relevancia y transmitir esos conocimientos a otros formadores.

Sin embargo, la destacada participación de la provincia de La Pampa se convirtió en el punto focal de la jornada. Por primera vez en la historia de la Policía de La Pampa, dos mujeres, Ana Belén Rodríguez y María Rebeca Calcavecchia, se convirtieron en instructoras de tiro marcando un hito significativo en la institución.

En relación a esto, la cabo primero Calcavecchia remarcó a la Agencia Provincial de Noticias el orgullo compartido con su compañera, "agradezco por esta posibilidad y a las personas que nos tuvieron en cuenta al momento de armar este grupo que hoy conformamos por excelentes compañeros, pero soy una policía más que desea de corazón que el conocimiento que voy adquiriendo lo pueda volcar a nuestros camaradas de la mejor manera posible, con paciencia, dedicación, entusiasmo, empatía y motivación”.

Por su parte la sargento Rodríguez expresó “me siento realmente feliz de que se me diera tremenda oportunidad en esta carrera que elegí. Es un privilegio poder ser parte de algo tan importante. Uno no toma dimensión de lo grande que es formar parte de una Escuela de Tiro, hasta que se nos presenta oportunidades cómo éstas de poder seguir capacitándome, y ver otras realidades.”

Ambas policías pampeanas, con su destacada trayectoria y compromiso con la seguridad, demostraron su capacidad y habilidad para asumir esta importante responsabilidad de formar a futuros agentes de seguridad en tiro. Su nombramiento refleja el avance y la apertura hacia la igualdad de género en el ámbito policial y resalta la importancia de brindar oportunidades de desarrollo profesional a todas las personas sin distinción de género.

Al ser consultada sobre la importancia de su presencia como instructoras de tiro coincidieron en que “las aspirantes o cadetes femeninas, se sienten más seguras y cómodas al momento de consultar o trabajar en la materia que damos”, aunque aclararon que “en ningún momento los instructores masculinos con los cuales compartimos esta área nos hicieron sentir inferior, al contrario, somos uno más.”

La participación de La Pampa en este curso internacional y el nombramiento de estas dos mujeres como instructoras de tiro no solo representa un logro individual, sino que también evidencia el compromiso de la Provincia por fortalecer la formación y capacitación de sus fuerzas policiales, contribuyendo así a garantizar una mayor seguridad y protección para la comunidad. Con estos importantes avances y logros, La Pampa continúa consolidándose como referente en materia de seguridad y equidad de género en el ámbito policial, sentando las bases para un futuro más inclusivo y profesionalmente enriquecedor para todos los integrantes de la institución.