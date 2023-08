En el marco del plan de fortalecimiento de las capacidades de seguridad en La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto encabezó el acto de entrega de 37 patrullas para divisiones y dependencias policiales de la provincia. La inversión de $ 550.963.000 por parte del Estado provincial abarca tanto la adquisición de los vehículos como las adecuaciones necesarias de equipamiento y tecnología para las fuerzas de seguridad. Durante el acto, el gobernador anunció la creación de un área específica para la lucha contra el ciberdelito en la provincia.

"En estos cuatro años de gobierno, acompañados por recursos nacionales, hemos incrementado en un 10% la flota de vehículos destinados a la seguridad ciudadana. Hemos aumentado un 7% el recurso humano de la Policía, cuando el crecimiento de la población supera apenas el 1%. Esto es un estado presente", aseguró el gobernador durante su discurso.

La ceremonia se llevó a cabo en la Avenida Spinetto, frente al Ministerio de Seguridad, y contó con la presencia del vicegobernador, Mariano Fernández; la vicepresidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral; el ministro de Gobierno, Ariel Rauschenberger; el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; y intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de las localidades beneficiarias; diputados y diputadas provinciales y representantes gubernamentales.

Fortaleza financiera y mirada federal

"Estamos incorporando más equipamiento para llevar adelante el desafío de garantizar la seguridad ciudadana. Esto no es casual, más de una vez hemos anunciado inversiones en infraestructura y más de una vez hemos anunciado la incorporación de recurso humano. Esto tiene que ver con una decisión política, con una convicción ideológica de cual debe ser el rol del Estado, pero también es posible porque estamos en La Pampa, provincia que ha demostrado históricamente tener una enorme fortaleza financiera y porque en estos cuatro años estamos acompañados por un Gobierno Nacional con una mirada federal", explicó el gobernador Ziliotto.

"La seguridad ciudadana es un derecho que demanda la sociedad y es una obligación del estado de que cada ciudadano y ciudadana que viva en La Pampa goce de ese derecho", destacó.

“Peligra el esfuerzo de cada pampeana y pampeano”

Agregó que "esto no hubiera sido posible sino fuera a través de la posibilidad de hacer una inversión pública. Yo quiero seguir siendo gobernador de la provincia los próximos 4 años con un gobierno nacional que ve la inversión pública para mejorar la calidad de vida de argentinos y argentinas. Nada de esto podremos hacer si vuelve a gobernar la derecha, ya nos quitaron coparticipación que nos corresponde a la provincia llevándola al distrito más rico del país que es la ciudad de Buenos Aires. Ahora quieren eliminar la coparticipación federal, nos quieren quitar lo que es nuestro, peligra el esfuerzo de cada pampeano y pampeana, el esfuerzo de cada emprendedor, de cada empresa, de generar riqueza en La Pampa para que el país pueda exportar y desarrollarse”.

“La inversión pública en La Pampa es tangible, es mancomunada con un gobierno federal, que no solo lo hace por convicción ideológica, sino porque respeta la Constitución Nacional, que dice que somos un país federal", subrayó.

Área de ciberdelito

El gobernador Sergio Ziliotto anunció la creación de un área dentro del Estado provincial que se dedicará a combatir el ciberdelito. "El próximo mes estará funcionando en La Pampa un nuevo área dedicada exclusivamente y con el equipamiento tecnológico necesario para luchar contra el ciberdelito, contra las estafas telefónicas, los secuestros virtuales, porque la delincuencia tiene nuevos métodos para complicarle la vida al que trabaja", explicó.

"Vamos a seguir incorporando infraestructura, equipamiento, recursos humanos", dijo y recordó que "hace poco tiempo, licitamos la compra de 130 cámaras de seguridad para usar la tecnología al servicio de la seguridad ciudadana, y para poner en igualdad de condiciones al personal policial ante el enorme avance del ciberdelito".

"Esta nueva entrega de patrulleros, que van a estar diseminados en toda la geografía de la provincia de La Pampa, se complementa con una mirada de desarrollo armónico, de igualdad de oportunidades en la provincia. Es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, pero todo depende de nosotros, seamos consecuentes con nuestra historia, seamos responsables de elegir el mejor futuro para nosotros, para nuestra familia y para la próximas generaciones, defendamos lo conseguido y el futuro de la provincia de La Pampa", cerró.

Características de las patrullas

La asignación de las 37 camionetas abarca 27 unidades de doble cabina marca Renault, modelo Alaskan tracción 4x2, y 10 unidades de doble cabina marca Renault, modelo Alaskan tracción 4x4. Estos vehículos han sido equipados con sistemas de comunicación digital compatibles tanto con tecnología analógica como con luminarias tipo "busca huellas", barras lumínicas y sirenas, asegurando así su adecuación óptima para el servicio policial.

Estas incorporaciones fortalecen la capacidad operativa de la Policía, facilitando tanto la asistencia en emergencias como la ejecución de programas de trabajo. Además, contribuyen significativamente a la mejora de los servicios de seguridad brindados a la población. La adición de vehículos al parque automotor policial desempeña un rol crucial en la prevención del delito, asegurando una respuesta inmediata y eficiente ante situaciones críticas y garantizando un servicio de calidad para los ciudadanos.

Esta adquisición es un testimonio del compromiso continuo del Gobierno de La Pampa con la seguridad pública y la calidad de vida de sus ciudadanos. Además, próximamente se llevará a cabo una licitación para la adquisición de 30 motocicletas que se distribuirán estratégicamente en diferentes áreas de la provincia, continuando con el fortalecimiento de las capacidades operativas y de prevención.

Distribución territorial

Las camionetas serán destinadas a la Comisaría de Castex; Destacamento Anchorena; Comisaría Seccional Primera; Comisaría Seccional Segunda; Comisaría Seccional Tercera; Comisaría Seccional Cuarta; Comisaría Seccional Sexta; Destacamento Cereales; Bomberos Unidad Regional I (UR-I); Alcaidía UR-I; Subcomisaría Uriburu; Comisaría Victorica; Alcaidía Unidad Regional II (UR-II); Comisaría Tercera UR-II; Destacamento Santa Teresa; Destacamento Ataliva Roca; Comisaría Jacinto Arauz; Destacamento Unanue; Subcomisaría General Campos; Comisaría Departamental Bernasconi; Unidad Regional III (UR-III); Alcaidía UR-III; Destacamento Dorila; Subcomisaría Metileo; Unidad Regional IV (UR-IV); Comisaría Departamental La Reforma; Comisaría Colonia 25 de Mayo; Destacamento Algarrobo del Águila; Comisaría Puelches; Seguridad Rural UR-I; Seguridad Rural UR-II; Brigada de Investigaciones; Brigada de Investigaciones UR-II; Sección Canes; Sección Canes UR-II; y las dos restantes a Toxicomanía.