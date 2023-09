Santa Isabel: cayeron 20 milímetros y hay calles intransitables

“Esto no es de ésta gestión. Esto pasa siempre. No es un reclamo hacia un intendente en particular, es un reclamo de cómo vivimos. Caen 20 milímetros y no podemos salir de nuestras casas”, contó una vecina a InfoHuella.

Una maestra graficó que fue imposible salir en su auto. “Las calles son de greda y, sumado a que ahora es un río, porque son varias cuadras con agua de cordón a cordón, nos complica circular. Y digo que no es de ésta gestión, porque la fácil es decir que es un reclamo para tal intendente. No, es un reclamo del pueblo que tenemos y de algunas cosas que ya tendríamos que estar mejorando”.

¿Qué proponen?

No todo es reclamo, vecinos y vecinas expresaron que piden obras de entoscado y un estudio para poder darle curso a esa agua que queda estancada. "Pasan las gestiones de intendentes y esto sigue siendo una problemática que nos perjudica como santaisabelinos cada vez que caen unas gotas. Acá la lluvia es bienvenida para la producción de la zona. Es más, tendría que llover 100, en vez de 20. Pero si caen 20 milímetros y no podemos salir, imagínate si caen 100”, sostuvo.