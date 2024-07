La Banda del Oeste le hizo honor al trapo y con letra de bandera se hizo “el más grande” de visitante para ganarle este domingo en la fecha 13 del Clausura de la Liga Cultural de Fútbol 1 a 0 a All Boys.

Cochicó viene de una etapa de grandes logros de la mano de su exDT Cristian Simón y ahora, con la dirección técnica de Juan Carlos Almada, acaba de dar un batacazo en el Ramón Turnes de la capital pampeana.

En la tabla, All Boys tiene 30 puntos, mientras que Cochicó 16.

El histórico encuentro se disputó con el arbitraje de Ezequiel Villalba.

Mirá la histórica formación con la que Cochicó entró a la cancha: Gabriel Figueroa; Iván Correa, Damián Romero, Juan Galinger y Luis Romero; Enzo Peracca, Joaquín Ayala, Diego Ayala, Cristian Córdoba, Leonel Fernández y Alexis Figueroa. DT: Juan Carlos Almada.

Diego Díaz, presidente del Club Cochicó, recordó en diálogo con InfoHuella que hacía más de 20 años que Cochicó no le ganaba a All Boys. “Es una alegría muy grande para jugadores, equipo Técnico, hinchada y seguidores de Cochicó de Victorica. Hace más de 20 años que no le ganábamos. Y lo hicimos este domingo, cortándoles una racha de 27 partidos invictos”, sostuvo.

