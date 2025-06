Según denunció, desde el Gobierno provincial despidieron a dos funcionarios que integraban la lista impulsada por el jefe comunal y redujeron la ayuda en subsidios sociales a la municipalidad.

“Para ser sincera, han quedado muchas heridas”, afirmó Besga en declaraciones a CPEtv. “La expectativa de este espacio político era dirimir las diferencias a través de una elección interna. Pero no se permitió que esas diferencias se resolvieran democráticamente…”.

La funcionaria —pareja de Di Nápoli— insistió en que la lista del intendente fue “proscripta” por la Junta Electoral del PJ. Ese órgano argumentó que no se habían cumplido con ciertos requisitos, como la presentación de candidatos en todos los departamentos de La Pampa para integrar el Consejo Provincial del partido, entre otras observaciones.

Besga apuntó directamente contra Ziliotto, aunque aclaró que no existen diferencias en términos de gestión. “Es importante contextualizar que este planteo no surgió de nuestro espacio: la convocatoria a elecciones internas fue realizada por el propio presidente del partido, Sergio Ziliotto. Nosotros creíamos que era el mejor camino para lograr la unidad”, señaló. “Si se llama a elecciones, no se puede luego fingir amnesia selectiva y decir que acá no pasó nada y que la foto es la misma que en 2021. Parafraseando a un presidente, ‘acá pasaron cosas’”, ironizó.

En ese marco, denunció represalias tras la presentación de listas. “Tengo que decir que, al día siguiente de presentar la lista, y tras la decisión antidemocrática de la Junta Electoral de proscribir a un dirigente acompañado por la voluntad popular, el gobernador firmó decretos con los que despidió a dos compañeros que se desempeñaban como funcionarios en la Secretaría de Juventud”, acusó.

También reveló que el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, le reconoció al intendente un recorte en los subsidios sociales para Santa Rosa. “Le dijo que fue como consecuencia de no haber hecho los deberes o no haber aceptado una o dos sillitas en el Consejo Provincial del PJ”, sostuvo. Y concluyó: “Estamos hablando del segmento más vulnerable de la población, que termina pagando los platos rotos de una contienda interna que solo le interesa a los afiliados del partido y a nadie más”.

Fuente: CPETV / Diario Textual.

