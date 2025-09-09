El Ministerio Público de La Pampa firmó convenio con la Justicia de Neuquén

InfoHuellaZonales04 de septiembre de 2025
La Escuela Provincial Agrotécnica (EPA) de Victorica clasificó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias con el proyecto “Residuos con Futuro”, una propuesta innovadora en el país que convierte desechos de la producción avícola en hongos comestibles, aportando así una alternativa alimenticia y sostenible en el cuidado del planeta.
Escribe en InfoHuella: Norberto AsquiniColumnas08 de septiembre de 2025
La paliza que el peronismo le dio a Milei el domingo en Provincia de Buenos Aires fue provincial, pero cómo el presidente se emperró en nacionalizarla, las lecturas sobre su contundente resultado tienen peso para proyectarlas al resto de las provincias pensando en las legislativas de octubre.
InfoHuellaZonales08 de septiembre de 2025
Un camionero de Intendente Alvear que viajaba hacia el sur no se percató de la intersección de las rutas 102 y 11 y terminó dentro de un campo, deteniendo la marcha entre los caldenes.
InfoHuellaZonales09 de septiembre de 2025
Estas acciones sanitaria tienen el objetivo de prevenir el ingreso de enfermedades aviares a la región.
InfoHuellaZonales09 de septiembre de 2025
Este martes, la EPET Nº 8 de Telén recibió la visita del Batayón Motero de Santa Rosa —nombre que se escribe con “Y” para diferenciarse de un batallón militar—. La agrupación se presentó en el marco de un proyecto de la materia Marco Jurídico de 7º año de la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria, a cargo de la profesora María Liz Figueroa Echeveste, y desarrolló una charla-debate sobre educación y seguridad vial.