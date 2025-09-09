El Ministerio Público de La Pampa firmó convenio con la Justicia de Neuquén

Se trata de un convenio de cooperación en materia técnico-forense e intercambio de datos de los bancos genéticos de ambas jurisdicciones.

Provinciales09 de septiembre de 2025InfoHuellaInfoHuella
WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.30.51 AM (1)

El Ministerio Público de la provincia de La Pampa y el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén suscribieron un convenio de cooperación que permitirá avanzar en el intercambio de información y en el trabajo conjunto en el ámbito técnico-forense.
El acuerdo fue rubricado por el procurador general del Ministerio Público de La Pampa, Dr. Mario Oscar Bongianino , y la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Dra. María Soledad Gennari.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 10.30.51 AM

OBJETIVO
El objetivo central del convenio es habilitar al Poder Judicial de Neuquén a utilizar los servicios técnico-forenses de la Agencia de Investigación Científica (AIC), dependiente del Ministerio Público de La Pampa. A su vez, contempla la complementación e intercambio de datos de los bancos genéticos de ambas jurisdicciones.

En este marco, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén solicitó la colaboración del Laboratorio de Genética de La Pampa con el fin de fortalecer el banco de datos genéticos y antropomórficos del Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS), que funciona en esa provincia.
Con esta iniciativa, ambas instituciones buscan optimizar recursos, consolidar la cooperación interprovincial y reforzar las políticas de investigación y justicia.

Te puede interesar
luccdedddd

Desde La Pampa: Luciano felicitó a Axel Kicillof por el “contundente triunfo” contra Milei

InfoHuella
Provinciales07 de septiembre de 2025

El intendente santarroseño Luciano di Nápoli saludó el “contundente triunfo” de los candidatos del gobernador bonaerense Axel Kicillof contra los postulantes del presidente Javier Milei. “Felicito al compañero Kicillof, a los colegas intendentes, a la militancia y a toda la lista de Fuerza Patria por el contundente triunfo electoral de este domingo”, escribió en X.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-09-04 at 7.17.55 PM

De residuos de “cama de pollo” a hongos comestibles: el proyecto de la EPA Victorica que llega a la Feria Nacional de Ciencias

InfoHuella
Zonales04 de septiembre de 2025

La Escuela Provincial Agrotécnica (EPA) de Victorica clasificó a la instancia nacional de la Feria de Ciencias con el proyecto “Residuos con Futuro”, una propuesta innovadora en el país que convierte desechos de la producción avícola en hongos comestibles, aportando así una alternativa alimenticia y sostenible en el cuidado del planeta.

motosdews

El Batayón Motero brindó una charla sobre seguridad vial a la EPET Nº 8 de Telén

InfoHuella
Zonales09 de septiembre de 2025

Este martes, la EPET Nº 8 de Telén recibió la visita del Batayón Motero de Santa Rosa —nombre que se escribe con “Y” para diferenciarse de un batallón militar—. La agrupación se presentó en el marco de un proyecto de la materia Marco Jurídico de 7º año de la Tecnicatura en Mecanización Agropecuaria, a cargo de la profesora María Liz Figueroa Echeveste, y desarrolló una charla-debate sobre educación y seguridad vial.

Recibí en tu correo las noticias de InfoHuella

Escribí tu mail y te mandamos las noticias del día