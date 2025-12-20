InfoHuella: una invitación a acompañar y sostener el medio

Ahora, si es de tu interés, podés donar a InfoHuella con una suscripción mensual por el monto que quieras. Tu contribución - en estos tiempos- ayuda, y mucho.

Desde hace años, InfoHuella trabaja con un compromiso claro: informar con responsabilidad, cercanía y mirada territorial, poniendo en agenda realidades con un fuerte enfoque regional, provincial y nacional. 

Hacé click, y doná. 

En tiempos donde el periodismo atraviesa un contexto complejo, marcado por la precarización laboral, la concentración de medios y la reproducción de contenidos sin reconocimiento de fuentes, sostener un medio independiente y local se vuelve un desafío cotidiano.

Por eso, desde InfoHuella - tal como lo están haciendo medios alternativos a nivel nacional -  abrimos la posibilidad de que lectoras y lectores que así lo deseen puedan colaborar de manera voluntaria con el medio, a través de una suscripción mensual con monto a elección. Este aporte permite seguir cubriendo noticias locales, recorrer el territorio, dar voz a vecinos y vecinas, y garantizar un periodismo comprometido con la comunidad.

Colaborar con InfoHuella no es solo un apoyo económico: es una forma de defender el periodismo local, el derecho a la información y la construcción de agendas propias, alejadas de intereses ajenos a nuestra realidad

Quienes quieran sumarse pueden hacerlo de manera simple, mediante la opción “Me suscribo y dono a InfoHuella”, eligiendo el monto que consideren posible. Cada aporte, por pequeño que sea, suma y hace la diferencia.

Gracias por estar, por leer, por compartir y por acompañar este proyecto que cree en el valor de la información cercana, honesta y con identidad local.

