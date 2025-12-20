InfoHuella: una invitación a acompañar y sostener el medio
Desde hace años, InfoHuella trabaja con un compromiso claro: informar con responsabilidad, cercanía y mirada territorial, poniendo en agenda realidades con un fuerte enfoque regional, provincial y nacional.
En tiempos donde el periodismo atraviesa un contexto complejo, marcado por la precarización laboral, la concentración de medios y la reproducción de contenidos sin reconocimiento de fuentes, sostener un medio independiente y local se vuelve un desafío cotidiano.
Por eso, desde InfoHuella - tal como lo están haciendo medios alternativos a nivel nacional - abrimos la posibilidad de que lectoras y lectores que así lo deseen puedan colaborar de manera voluntaria con el medio, a través de una suscripción mensual con monto a elección. Este aporte permite seguir cubriendo noticias locales, recorrer el territorio, dar voz a vecinos y vecinas, y garantizar un periodismo comprometido con la comunidad.
Colaborar con InfoHuella no es solo un apoyo económico: es una forma de defender el periodismo local, el derecho a la información y la construcción de agendas propias, alejadas de intereses ajenos a nuestra realidad
Quienes quieran sumarse pueden hacerlo de manera simple, mediante la opción “Me suscribo y dono a InfoHuella”, eligiendo el monto que consideren posible. Cada aporte, por pequeño que sea, suma y hace la diferencia.
Gracias por estar, por leer, por compartir y por acompañar este proyecto que cree en el valor de la información cercana, honesta y con identidad local.
El Ministerio Público agradeció el aporte solidario de medios de comunicación y comunidad, destacando la importancia de la difusión responsable en este tipo de situaciones.
En la madrugada de este miércoles, personal policial de la Departamental Santa Isabel demoró a un hombre que huyó de una vivienda con elementos robados.
De las seis viviendas construidas por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) en La Humada, dos fueron entregadas recientemente, mientras que las cuatro restantes continúan sin finalizar, en estado de abandono y con un avanzado deterioro, pese a haber sido adjudicadas en 2023.
Durante un patrullaje preventivo, personal de la División Seguridad Rural UR-I detectó una infracción a la Ley Provincial N° 1194 de Conservación de la Fauna Silvestre, en un camino vecinal ubicado al noreste de la ciudad de Santa Rosa.
Mirá las imágenes.