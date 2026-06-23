Tragedia en La Pampa: cuatro mujeres murieron al caer una camioneta a la laguna

Según las primeras informaciones, el vehículo circulaba por la Ruta Provincial 14 y, al llegar a la intersección con la Ruta Nacional 35, continuó su marcha sin advertir el final de la traza. La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y cayó a una profunda depresión inundada, quedando sumergida en la laguna.

La conductora fue la única ocupante que logró salir del habitáculo por sus propios medios. Tras alcanzar la superficie, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada a un centro de salud en estado de shock, consignó Diario Textual. El agua estaba a una temperatura de 3 grados.

Bomberos y Policía de La Pampa trabajó en el lugar para rescatar los cuerpos con el agua a una temperatura de 3 grados.

De acuerdo con fuentes vinculadas al operativo, fue la propia sobreviviente quien alertó a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas. A partir de ese dato se desplegó un intenso operativo de búsqueda y rescate que permitió localizar los cuerpos de las restantes ocupantes, todas mujeres.

Las primeras hipótesis indican que la conductora no habría advertido el final de la ruta o no logró detener el vehículo a tiempo. El sector donde ocurrió el hecho carece de iluminación y es considerado por muchos conductores como un punto de riesgo, especialmente para quienes no conocen la zona, ya que la intersección de las rutas es una "T".

El operativo demandó la participación de efectivos de la Policía de La Pampa, Bomberos y personal del SEM, quienes trabajaron en condiciones complejas debido a la profundidad del agua y las dificultades de acceso al lugar. Durante varias horas, el tránsito sobre la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido para facilitar las tareas de rescate.

Por disposición de las autoridades y en cumplimiento de los protocolos vigentes, se mantiene reserva sobre las identidades de las víctimas hasta que finalicen las actuaciones correspondientes y se complete la notificación a sus familiares.

La tragedia generó una profunda conmoción en toda la provincia y ya es considerada uno de los siniestros viales más graves registrados en los últimos años en territorio pampeano. Mientras continúan las pericias, los investigadores buscan determinar con precisión las circunstancias que desencadenaron el fatal desenlace.

BAJO GIULIANI

El Bajo Giuliani está ubicado a unos 10 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14.

Se trata de una depresión natural del terreno que, tras períodos de lluvias, acumula agua y forma una laguna de importantes dimensiones. Históricamente ha sido un punto de referencia para los pampeanos y también un sector que ha generado preocupación por cuestiones de seguridad vial debido a la cercanía del espejo de agua con las rutas.

Además, en la zona funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de Santa Rosa, capital pampeana.