Los mejores rematadores en la historia del esquí de fondo

En carreras de sprint, 10 kilómetros, 15 kilómetros, skiathlon o 50 kilómetros, el final puede decidirse por una recta, una subida corta o una curva antes del estadio. Por eso nombres como Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo, Marit Bjørgen, Jessie Diggins, Federico Pellegrino y Dario Cologna aparecen cuando se habla de cierres decisivos. Si te gusta apostar en esquí de fondo y disfrutás los finales al sprint, 1xBet RD ofrece mercados para las principales pruebas del calendario internacional.

Northug fue famoso por esperar, esconderse en el grupo y destruir la carrera con un cambio brutal en los últimos 200 o 300 metros. Klæbo llevó esa idea a una versión más moderna, con aceleraciones en subida, dominio del sprint y una capacidad enorme para elegir la línea final. Bjørgen combinó potencia, resistencia y remate, ganando tanto en pruebas cortas como en distancias largas durante más de 15 años en la élite. Diggins se hizo inolvidable por finales al límite, incluido su cierre en el relevo por equipos de 2018, donde decidió el oro en los últimos metros. Cuando una carrera de esquí de fondo se decide en los últimos metros, RD 1xBet permite apostar con más emoción en competiciones de alto nivel.

Qué hace especial a un gran finalista

El remate empieza mucho antes de la recta final. Un esquiador debe ahorrar energía durante 5, 10 o 40 kilómetros, colocarse entre los 3 o 5 primeros antes del estadio y evitar quedar encerrado en una mala línea. También debe saber si conviene atacar en la última subida, en la entrada a la curva o esperar hasta los 100 metros finales.

Los mejores rematadores se reconocen por virtudes concretas:

● Petter Northug, cierres demoledores en carreras tácticas y llegadas masivas.

● Johannes Høsflot Klæbo, aceleración explosiva y dominio moderno del sprint.

● Marit Bjørgen, potencia final en distancias de 10, 15 y 30 kilómetros.

● Jessie Diggins, remates largos y capacidad de sufrir hasta la línea.

● Federico Pellegrino, velocidad pura en sprint libre y clásico.

● Dario Cologna, control de ritmo y finales fuertes en pruebas de distancia.

Northug era peligroso porque podía parecer pasivo durante media carrera y aparecer justo cuando ya no había tiempo para responder. Klæbo es distinto: muchas veces ataca antes, en una subida corta o en una curva técnica, y llega a la recta con 2 o 3 metros de ventaja. Pellegrino representa la velocidad del especialista, con una frecuencia altísima en los últimos 50 metros.