Marta Paturlanne: "más que nunca, el 2020 será un Feliz Año Nuevo para Santa Isabel"

El 24 pagó sueldo y aguinaldo a empleados municipales, que recién cobraron los primeros minutos del 25, como si fuese regalo de Papá Noel. Ahora los agasajó con un almuerzo y un presente, una sidra y un pan dulce.

“En el empleado municipal, en el que va a trabajar codo a codo para sacar adelante el Santa Isabel que nos mereceremos, va a estar el Año Nuevo de esta gestión que comenzamos cuando asumí junto a mi equipo este 10 de diciembre de 2019”, cuenta Marta a InfoHuella.





SUELDO

En navidad, pese a que se pagó la totalidad del sueldo de diciembre y el aguinaldo, el dinero recién estuvo disponible para su cobro pasadas las 24 horas del 24. “Se cayó el sistema en dos oportunidades, nos encontramos que el servicio de internet no es el adecuado. Recibimos el dinero ese mismo día y fue imposible que estuviese antes. La intensión y el esfuerzo estuvieron, pero nos quedó ese sabor amargo. Pese a ello, los empleados lo entendieron”, expresó Marta.

PROGRESO

“Hay un clima de progreso y de esperanzas que me transmiten ellos y que lo ve hasta el que va de paso por Santa Isabel. En cada detalle, están los esfuerzos renovados y eso me llena de orgullo. Se los dije hoy en el brindis y a cada uno de ellos, me siento agradecida. Y ese agradecimiento es recíproco. Tanto yo como mi equipo, está recibiendo las fuerzas porque son los vecinos y empleados municipales que perciben que se vienen nuevos proyectos con oportunidades para Santa Isabel”, sostuvo la flamante intendenta.





2020

Al 2019 le quedan más horas que días. Marta Paturlanne sostiene que su deseo de Año Nuevo es continuar codo a codo junto al empleado municipal, ya que desde allí se podrán cumplir los objetivos de su gestión. “En Santa Isabel necesitamos de un empleado municipal comprometido con su trabajo, porque no solo esta gestión piensa y mira a los vecinos del casco urbano. "Nuestro compromiso es con lo que yo llamo los pueblos satélites y son quienes forman parte de este gran pueblo santaisabelino, como Paso Maroma, Paso de los Algarrobos, Emilio Mitre, La Pastoril, Árbol de la Esperanza y Árbol Solo. Para todos ellos, más que nunca, el 2020 será un Feliz Año Nuevo”, expresó.