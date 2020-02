Alumnos de la Escuela de Puelén recibirán cartucheras donadas

Denise Ávila vive en Santa Rosa. Es modista y mujer trans. En diálogo con InfoHuella, contó cómo surgió la idea de donar cartucheras a la Escuela Hogar N°157 de la localidad de Puelén: “Días atrás le regalé una cartuchera de las que hago a una amiga que trabaja en el Registro Civil. Le gustó mucho y se la mostró a la Directora de la Escuela de Puelén. Así surgió la idea de sumar colaboraciones de cierres de 25 centímetros y tela de jeans”, sostuvo.

Foto: Belkis Martin - Publicada en Diario Textual

-¿Conocés la Escuela de Puelén?, consultó InfoHuella.

No. No la conozco, pero me encantaría poder ir y conocer a los alumnos.



Las cartucheras también serán donadas al Merendero Amigos Solidarios, de Santa Rosa. Quienes se quieran sumar a la campaña con telas o cierres, se pueden comunicar con Denise al 02954 15 713595.

Foto: Belkis Martin - Publicada en Diario Textual