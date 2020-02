Una plaza por el Aborto Legal: Victorica tuvo su 19F con pañuelo verde

Al cumplirse dos años del pañuelazo, la localidad oesteña de Victorica no fue ajena a la movida nacional que se llevó a cabo en el día de ayer en Buenos Aires y principales ciudades del país con la consigna “19F por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito”.

La jornada en Victorica, convocada por el Grupo ALMA en redes sociales, consistió en música, pañuelos verdes, pintadas stencils, stand de glitter y un tendal de perchas con siluetas de mujeres en cartulina negra que llevan las leyendas: Será Ley, Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal para no Morir, A la percha no volvemos más y El proyecto está en las calles.

Las mujeres victoriquenses continuarán haciendo más actividades de cara al nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, que este 2020 se realizará en la vecina provincia de San Luis.

AQUÍ EL DOCUMENTO LEÍDO AYER EN LA PLAZA DE VICTORICA

Desde La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocamos el miércoles 19 de febrero, a dos años del pañuelazo que dio inicio al debate legislativo en 2018, a una jornada federal y mundial de cara a la apertura de sesiones legislativas del próximo 1 de marzo. Será una fecha en la que en más de 100 ciudades del país se tomarán las calles para exigir el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentamos el 28 de mayo de 2019.

Nuestro Proyecto de Ley es resultado del consenso de las más de 700 organizaciones feministas, de mujeres y disidencias, políticas, sindicales, artísticas, académicas y de Derechos Humanos, que confluyen en la Campaña. Recoge el debate parlamentario y social de 2018, cuando la marea verde salió a las calles a exigir aborto legal ya.

Este 2020 la Campaña cumple 15 años. Hemos presentado 8 veces consecutivas nuestro Proyecto de Ley. El más reciente garantiza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 y consagra derechos constitucionales, adecuándose a las exigencias de Organismos Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina forma parte.

Con el pañuelo en alto y las manos unidas, seremos millones exigiendo la aprobación de una Ley en sintonía con la equidad en el acceso a la salud integral, la atención igualitaria, la Educación Sexual Integral y el Estado laico.

El aborto legal es una deuda de la democracia. Un reclamo de la lucha feminista que ha marcado el devenir de millones de jóvenes en la región, que reclaman más derechos, libertad y autonomía.

Nuestro reclamo trasciende fronteras, porque los abortos inseguros son un problema de salud pública que provocan muertes evitables. Nuestra demanda es por nuestro proyecto de vida digna y por el derecho a decidir en libertad. Por eso,

¡Nuestro Proyecto está en las calles!

Queremos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación que los sostienen.

Nuestro lema, así como nuestro trabajo de años es integral: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales.

Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que busca asegurar el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.

Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales.

La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. No queremos ni una sola muerta más por abortos clandestino.

Queremos ampliar la democracia, garantizando este derecho a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población. Una democracia verdadera debe atender nuestra salud, proteger nuestra vida y habilitar nuestras decisiones frente al dilema de un embarazo no deseado.

Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión de las personas, incluso cuando esas decisiones se vinculan a la sexualidad o reproducción humana.

Proponemos una ley que autorice, y no que obligue.