Tiziano, el alumno victoriquense que lucha por seguir junto a sus compañeros de primaria

La oferta educativa en Victorica era amplia: Escuela Agrotécnica, Colegio Leuvucó, Colegio Félix Romero e Instituto San Juan Bosco (privado).

Tiziano tiene 11 años y quería seguir con la mayoría de su grupo, con quienes empezó el jardín y cursó toda la primaria en la Escuela N°7. Cuando tuvo en claro que sus compañeros estaban inscriptos en el Colegio Secundario Félix Romero, Patricia, su mamá, comenzó con los trámites para anotarlo. Sin suerte, Tiziano fue a sorteo, ya que la institución había superado el cupo de alumnos estipulado desde el Ministerio de Educación, y quedó afuera. Su opción, para continuar escolarizado, era seguir en el Colegio Leuvucó.

Tiziano tiene labio leporino y paladar hendido, lo que le dificulta hablar con claridad. Lleva adelante un tratamiento en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires y ha afrontado más de una cirugía.

EN EL FÉLIX ESTÁ SU GRUPO

Alguien alguna vez dijo que, salvo excepciones, las palabras que incluyen la letra zeta tienen características de un sabor dulce, será por eso que dulzura la tiene. En Tiziano, la casi disparatada teoría, funciona.

Patricia, cuando pronuncia el nombre de su único hijo, se le pausa la voz y le pasa eso que nos pasa cuando la burocracia acarrea una injusticia: “No es un berrinche mío mandarlo al Félix. Ahí están sus compañeros que un día, desde jardín, lo aceptaron, lo abrigaron y son incondicionales con él. En tiempos de discriminación y bullying, Tiziano encuentra en ellos una seguridad y por eso quiere estar con sus compañeros en el Félix Romero".

Patricia, mamá de Tiziano, visitó InfoHuella para contar la historia de su hijo

"Ir a otra escuela - coninúa Patricia - , sea la que sea, es empezar de nuevo. No tengo nada contra el Leuvucó. Tengo una relación hermosa y laboral con la directora del Leuvucó, no se trata de una preferencia de escuela, se trata de que mi hijo siga con los vínculos y afectos que día a día lo hacen crecer fuerte como persona”

LA BUROCRACIA DESDE EDUCACIÓN

Patricia cuenta que nunca realizó trámite alguno para que su hijo tuviese la condición de discapacitado y así acceder a pensión o beneficios del Estado. “Envié notas al Ministerio, a Coordinación y me he entrevistado con referentes locales, donde saben de la condición de Tiziano. Por su dificultad en el habla, es propenso a sentirse intimidado y sufrir bullying y está en una edad donde lo podría afectar mucho. No quiero que mi hijo pase por eso. Hay aulas de 35 o 36 alumnos y desde Educación se niegan a que en el Félix con Tiziano incluido sume 31 en un curso.

-¿Ahora Tiziano está afuera del sistema educativo?, consultó InfoHuella.



-Días atrás lo mandé a clases, en el Félix. Fue un día muy feliz para él, pero duró solo dos horas. La directora me llamó y me dijo que lo tenían que retirar del curso. También me dijo que habían recibido órdenes de hacerme una exposición por haber enviado a mi hijo a clases.

-¿Qué te dicen en el Colegio Félix Romero?

-Ellos quieren que Tiziano sea alumno allí. La directora Raquel Córdoba, las docentes, los alumnos y hasta los padres de los alumnos que son sus compañeros. Los chicos tienen once años y, pese a su corta edad, le habían manifestado expresarse pidiendo por Tiziano.