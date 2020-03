Por el Coronavirus: Ziliotto confirmó  la suspensión de la temporada de caza y de los actos públicos

“Suspendemos todos los actos oficiales que tengan carácter de masividad e invitamos al sector privado, organizaciones sociales y entidades civiles a adherir a esta medida teniendo en cuenta la responsabilidad que requiere. Hemos decidido, además, suspender la temporada de caza”, anunció hoy desde Casa de Gobierno, rodeado de su gabinete.

«Esto es muy dinámico y por ahora nos remitimos al consejo del Ministerio de Salud de la Nación», sostuvo.

«Apelamos a la responsabilidad social, no a la psicosis social. No queremos prohibir por prohibir. Estamos en la etapa de contención. Quien estuvo afuera del país no puede andar alegremente por la ciudad. Tiene que tener responsabilidad social», dijo.