La Escuela Agrotécnica de Victorica dona leche y huevos a municipios

En diálogo con InfoHuella, Gonzalo Quintana, director de la Escuela Provincial Agrotécnica, de nivel secundario, contó que la producción de leche diaria llega a los municipios del Departamento Loventué: “Estamos produciendo unos 70 litros de leche de vaca diario y ahora se incorporan más vacas, por lo tanto va a aumentar la producción. Lo que decidimos es que la producción llegue a los municipios y luego cada intendente con su equipo de gestión destine a las familias que más lo necesitan”, sostuvo.

Gallinas ponedoras de la Escuela Agrotécnica Victorica

La cuarentena obligatoria afecta, en su mayoría, a la familia donde los ingresos económicos eran del trabajo informal. “Sabemos que hay familias que subsisten el día a día, de las changas, de vender tortas fritas u otros trabajos que tienen que ver con salir de sus casas, ahora están en situaciones complicadas. Por ello decidimos la donación de leche y huevo”, sostuvo Quinatana a InfoHuella.

Por último, Gonzalo Quintana remarcó que la leche que se dona es leche fresca. “Es la producción diaria. Lo que pedimos es que la utilicen, no solo para consumirla como leche bebible, sino para hacer postres, panqueques, etc. Con la leche se pueden hacer muchos alimentos no solo para los niños, sino para toda la familia”, sostuvo.