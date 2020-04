Con la radio al hombro: victoriquense fundó FM Chacabone

Camilo Peirone es también Pamilo Ceirone (se lee Cheirone, por ser hijo de Charlo). En 2015, hizo su primer experimento en radio y lo bautizó Radioneta y más de un joven recurrió a la radio de la abuela para buscar en el dial el programa de Camilo y amigos.

En diálogo con InfoHuella, Camilo cuenta que FM Chacabone se puede escuchar en formato Podcast.

-Para quiénes no saben de qué se trata, ¿qué es podcast?, consultó InfoHuella.

-El formato podcast comenzó hace varios años en Estados Unidos. Básicamente consiste en una emisión grabada que pudo haber sido en vivo, o no. Hay diferentes plataformas que ofrecen el servicio, yo uso iVoox, pago una suscripción y eso permite que los oyentes puedan hacer donaciones financieras al proyecto, aportando desde 1,5 euros, aproximadamente 100 pesos argentinos. Los oyentes que están suscriptos como "fans" obtienen dos emisiones especiales mensualmente.

- ¿Y ahí nos vamos a encontrar con algo de Radioneta?

-Sí. Hace unos años, en 2015, cuando hacía el programa Radioneta pero en vivo allá en el pueblo, ya más o menos conservaba la idea que mantiene hoy, pero ahora en formato Podcast. Se le llama radio fórmula, es decir, hay un conductor que sólo emite una idea muy corta y el nombre de la canción que suena, nada más. Tomando eso de la radio tradicional también decidí agregarle cosas más artísticas como la estructura de un guión. Parando la oreja y recolectando frases o disparadores de alguna idea, intento hacer una mezcolanza que en algún punto tenga sentido o se construya cierta historia; lo mismo trato de hacer con las canciones.

EL CLAN

Camilo cuenta que es meticuloso a la hora de elegir la música, aunque cuenta con la colaboración de sus hermanos y de su padre.

“Por lo general con las canciones soy muy autoritario, a no ser que me sorprenda realmente. La música que suena en el programa la elijo de manera muy meticulosa indagando en las discotecas de mis hermanos y mi padre. Yo digo que el programa es musicalizado por "el Clan Peirone"”, sostiene.

-¿Por qué FM Chacabone?

-En Victorica, desde chico, cada vez que veía a Juan Giacabone (le decíamos Chacabone) caminar por la calle con su radio al hombro me hacía imaginarme y proyectarme a mí mismo, pero envejecido. Durante varios años yo dormía con la radio encendida toda la noche, mi vieja venía a apagarla durante la madrugada y no sé cómo pero me levantaba y volvía a prenderla. En la escuela pasaba un auricular por la manga y apoyaba mi cabeza en el brazo apoyado en la mesa para escuchar la radio. En la secundaria tenía la locura con la Rock&Pop. Y Juan me generaba esa imagen... él y su radio, totalmente en una. Yo y mi radio, totalmente en una.

Camilo cuenta que FM Chacabone se puede escuchar desde la plataforma de iVoox, donde pueden hacer la suscripción como "fans" para acceder al contenido especial, en SoundCloud o en Spotify.

Por último, Pamilo lanza una invitación al aire, para que se escuche, para que oigan: “Quienes sintonicen “la Chacabone” podrán encontrarse con varias ondas sonoras. Por ahora sólo disponemos de Radioneta, un programa musical y artístico, pasen y oigan”, finaliza.