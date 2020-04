Telén: un hombre fue detenido por matar un perro que mordió sus ovejas

“Una señora del medio expresó que el hombre denunciado le llevó el perro de su domicilio. Luego le dio muerte en la chacra, donde el can habría mordido sus animales ovinos”, sostuvo a InfoHuella el Comisario Rubén Oscar Buri, Jefe de la Departamental Telén.

INCUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA

Días atrás, fueron detenidas tres personas por incumplir con la cuarentena preventiva obligatoria y se secuestró una camioneta y una moto (foto de portada). “Detuvimos a dos hombres y una mujer. En uno de los casos, se trata de una pareja que se trasladaban en moto y uno de ellos iba sin casco. Hemos reiterado que para hacer un trámite, como extracción de dinero en el cajero, lo debe hacer una persona por familia, no todo el grupo familiar. A excepción si se trata de un adulto mayor, que puede ir acompañado. Lo mismo para hacer las compras. Por eso se inician los procedimientos. No es que estamos diciendo que no pueden ir al cajero a retirar dinero o hacer una operación, lo que no se puede hacer es ir todo el grupo familiar”, explicó Buri.

REINCIDENTE

En Telén, fue detenido días atrás el autor de matar un perro en la localidad de Victorica. “Tenía arresto domiciliario y, en esta oportunidad, no solo violó la medida judicial dispuesta, sino que también violó la cuarentena preventiva y obligatoria”, dijo el Comisario Rubén Buri. Quedó detenido. La causa está cargo de la fiscala Alejandra Moyano, de la IV Circunscripción Judicial del Ministerio Público Fiscal.