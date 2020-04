Unos 4.300 pampeanos tiene disponibles sus créditos a tasa cero en el BLP

La operatoria, anunciada hace siete días, se instrumentó con celeridad por decisión del gobernador Sergio Ziliotto, quien puso a disposición de los sectores económicos de la Provincia los instrumentos financieros con los que cuenta el Estado para paliar los efectos negativos que provoca la pandemia.

Cabe destacar que se trata de créditos a tasa cero, con 12 meses de plazo y tres meses de gracia, destinados a trabajadores o profesionales independientes y pequeños comerciantes. La cartera inicial dispuesta por el Banco de La Pampa para esta línea de créditos asciende a los 250 millones de pesos.

Los requisitos de la operatoria prevén que hayan informado una facturación por prestación de servicios menor a 50 mil pesos o una venta de bienes menor a 140 mil pesos a diciembre de 2019. Los créditos serán por un monto mínimo de 10 mil pesos y un máximo de 50 mil para el primer sector y de 70 mil pesos para el restante.

Cabe destacar que por expresa resolución del gobernador, y ratificado inmediatamente por Ley Provincial, el Gobierno provincial se ofrecerá como garantía ante el Banco de La Pampa en los casos de quienes no puedan cumplir con los requisitos que exige el Banco Central.

Es relevante precisar que la aplicación de las políticas de asistencia implementadas por el primer mandatario provincial, es consecuente con la idea de un Estado presente, capaz de imponer regulaciones que fomenten el crecimiento social y económico con equidad e igualdad de oportunidades.

Quienes y cómo acceder

La operatoria alcanzará un universo superior a las 6.300 personas, de las cuales 4.300 tienen cuenta en el Banco de La Pampa lo que les habilita el acceso inmediato al beneficio.

A través del domicilio fiscal electrónico en la Dirección General de Rentas serán notificados los que estén en condiciones de acceder a esta operatoria.

Quienes sean clientes del Banco de La Pampa y tengan su tarjeta de débito habilitada, podrán obtener el crédito a través de cajeros automáticos o de Home Banking ingresando a la opción “préstamos”.

En el caso de los clientes que no tengan su tarjeta de débito deberán solicitarla. Para esto podrán gestionar un turno a través de la página web del banco (www.bancodelapampa.com.a) con el que se lo habilitará a concurrir a cualquiera de las sucursales o agencias de la entidad.

Quienes tengan su tarjeta de débito y no recuerden las claves numéricas y/o alfabéticas tendrán que blanquear sus claves. Este trámite podrá hacerse personalmente, previo a la obtención de un turno de atención para cualquier agencia o sucursal, o vía telefónica al número 0810-2222-257.

Las personas que no sean clientes del BLP deberán abrir una Caja de Ahorro en pesos con tarjeta de débito sin costo. Para ésto deberán obtener el turno a través de la página web y concurrir a cualquier agencia o sucursal con DNI y la última Declaración Jurada de Ingresos Brutos.