Victorica 0,2 grados bajo cero: heladita otoñal en el oeste

Gabriel estuvo “en negro” cuatro años y tres meses como empleado municipal. Cobraba 13 mil pesos hasta que, unos días atrás- en plena cuarentena-, el intendente de La Humada le dijo que se había quedado sin trabajo. “Acá te dan si pensás como ellos, pero si no pertenecés a ningún espacio político y no coincidís con sus ideas, te cierran las puertas, no podés proyectar nada”, dice.