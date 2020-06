La Humada: Salud y Seguridad fueron fundamentales a la hora de sobrellevar la pandemia

En ese marco, explicó que se vivió una situación muy difícil pero aseguró que “cada vez que se golpeó una puerta recibimos la repuesta inmediata de cada uno de los ministerios”.

“La gente respondió bien y valoró el trabajo del Comité de Crisis integrado por los distintos actores de la sociedad, como Salud, Policía, concejales y Ejecutivo, pudiendo resolver situaciones complicadas”, continuó el jefe comunal, quien aclaró que “se hace difícil la toma de decisiones ya que hay gente que no lo entiende, pero en definitiva se pudo charlar y se les explicó que lo primero es respetar el decreto del gobernador Sergio Ziliotto y cuidar a todos los pampeanos”.

Pereyra hizo público su agradecimiento a los integrantes de Salud y Seguridad durante estos más de noventa días “quienes nos acompañaron en forma permanente, poniendo todo para el control y bienestar de la gente”.



El límite una complicación

“Estar cerca del límite con Mendoza trajo inconvenientes, pero los mismos se fueron solucionando producto del buen trabajo de la Policía de la Pampa”, informó el intendente, explicando que “el riesgo no era solo que ingresaban a La Humada sino que intentaban llegar al resto de la provincia”, con las implicancias que podía traer a futuro.

Al hablar de obras para la localidad, contó que “en estos meses difíciles se ha estado sin actividad en la obra pública”, pero tiene previsto la culminación de diez casas iniciadas hace un tiempo, “así las familias pueden acceder a la vivienda que se merecen”.

Destacando el compromiso del gobernador con el oeste provincial, el intendente dijo: “Se pudo conversar sobre nuestra inquietud por el tema del agua, algo que se concretó en forma inmediata porque ya se está trabajando con autoridades provinciales en un proyecto con la gente de A.P.A. para mejorar el servicio en la localidad”.

A modo de cierre se refirió a la situación del sector rural, al que calificó como “muy castigado” debido a las escasas precipitaciones, “algo que complicó mucho, y se sumó a la preocupación que durante la pandemia los productores de la zona de Mendoza que sufrían la muerte de hacienda no podían trasladarla para la venta, pero creo que hoy en día se solucionó y han podido sacar sus animales”, finalizó.