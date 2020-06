Santa Isabel: joven de 19 años denunció violencia de género

La denuncia fue realizada en la Comisaría Departamental Santa Isabel. Allí la joven dejó constancia que tuvo que concurrir al Hospital local por las heridas recibidas. El joven denunciado fue su pareja, pero desde hace un año no están juntos, solo comparten momentos. “Estaba compartiendo con amigas cuando fuimos al patio con Mariano Nicolás García (25 años), empezamos una discusión que subió de tono y por eso me tiró al piso, me sujetó del cuello y me arrastró”, contó.

Ocurrió a las tres de la madrugada del 20 de junio en un domicilio de la localidad de Santa Isabel. El acusado, estuvo detenido solo unas horas. La madre de la víctima había realizado una exposición hace dos años atrás, también por violencia de género de García hacia su hija.

Los brazos, el cuello y otras partes del cuerpo, manifestaron la agresión sufrida; los apretones y los raspones, empezaron a dejar la marca de moretones: las marcas de la violencia.

Luego de la denuncia, la joven recibió el apoyo de sus amigos y de jóvenes del pueblo que repudiaron el hecho en redes sociales. Parecía un caso puntual, pero el BASTA, era más fuerte y abarcaba a todos y todas.

“Me sentí muy acompañada por mi familia principalmente, y amigos y amigas. También recibí un apoyo muy grande de muchas mujeres del pueblo, que se ponen en mi lugar y desde allí exigen justicia y que esta agresión no quede en la nada”, manifestó.