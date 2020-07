La Pampa habilitó la hotelería y el turismo interno

La solicitud para la apertura de hoteles y el reinicio de las actividades turísticas ante el gobierno nacional fue realizada por el gobernador Sergio Ziliotto a la jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y se autorizó a través de la decisión administrativa 1267/20.

Registros y protocolos

El decreto provincial que autoriza las actividades establece que “únicamente podrán funcionar en el marco de la habilitación dispuesta por el presente aquellos hoteles y/o establecimientos de alojamiento turísticos que se encuentren inscriptos en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos (R.P.A.T.)”.

Asimismo deberán gestionar, previo a la apertura, la autorización individual otorgada por la Secretaría de Turismo de la Provincia previa evaluación de su parte y de la Autoridad Sanitaria Provincial. El trámite se realizará en la página web http://registrohoteleria.lapamapa.gob.ar que se ha dispuesto a tal efecto y que estará operativo a partir de las 20 horas de hoy.

Las actividades habilitadas deberán cumplir con los protocolos de funcionamiento y sanitario epidemiológico elaborados para alojamientos y actividades turísticas. Ambos fueron aprobados por las autoridades sanitarias provinciales y nacionales.

El Gobierno Provincial, junto a las Autoridades Municipales -en el ámbito de sus competencias-, asumirán las tareas de fiscalización necesarias para garantizar el cumplimiento del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, de los protocolos vigentes y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

Hoteles afectados a la pandemia

Los hoteles y alojamientos afectados y contratados por el Estado Provincial con el fin de alojar y/o aislar personas que provienen de otras Provincias o han sido confirmadas de COVID 19 y son asintomáticas o poseen síntomas leves, seguirán prestando servicios conforme el objeto de su afectación y están exceptuados de la habilitación que les permite el alojamiento con fines turísticos.

Más allá que estos establecimientos han continuado trabajando durante la pandemia en función de contratos celebrados con el Gobierno Provincial, la excepción se funda en la decisión de no alojar en el mismo establecimiento personas que representan riesgo de contagio con quienes se alojan con fines de esparcimiento o turismo.

Abre el Parque Luro

Entre los lugares que reabrirán sus puertas y comenzarán a recibir visitantes está la Reserva Provincial Parque Luro, a la que únicamente podrán acceder aquellas personas que hayan realizado una reserva previa (mediante registro individual o familiar) en el sitio: https://permisoturismo.lapampa.gob.ar al que se podrá acceder a partir de las 20 horas de hoy.

Para el retorno de la actividad, se prevé un cupo diario máximo de 200 visitantes, quienes tendrán que estar previamente registrados y presentar el formulario impreso en la entrada del Parque. En cuanto a las visitas guiadas al Museo El Castillo y la Sala de Carruajes, se realizarán con un máximo de hasta 5 personas por turno.

El Parque Luro abrirá sus puertas diariamente, de 11 a 17 hs. Quienes no presenten el permiso correspondiente, no podrán ingresar. Las actividades autorizadas son exclusivamente para quienes tengan domicilio legal en La Pampa.