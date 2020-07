Es el Atuel que vuelve: “el agua ya está llegando a La Puntilla”

En diálogo con InfoHuella, Gastón Buss, director de Políticas Hídricas, manifestó que desde Mendoza está ingresando a La Pampa, a la altura de Puente Vinchuqueros, el Atuel con un caudal de 1,2 M3/S. Por su parte, Carlos Lucero, productor oesteño del campo “La Buena Fe”, sostuvo que el río estuvo seco unos ocho meses y que recién llegó el agua este 24 de julio. “Hace unos cuatro días empezó a correr el río. Viene con mucha tierra porque hay muchos bancos de arena, hace unos ocho meses que está cortado”, sostuvo.

BAJARON LAS NAPAS

Lucero agregó que en los campos el agua empezó a salir salada. “Al estar cortado el río, bajaron las napas y el agua sale salada. Ahora que arrancó a correr esperemos que suban las napas y el agua no salga tan salada. La mayoría de los pozos están cerca del río”, contó Lucero a InfoHuella.

QUE CUMPLA

El pasado 16 de julio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza. Lucero, que sabe de cortes y del aprovechamiento del agua cuando el Atuel corría ininterrumpidamente, espera que Mendoza cumpla. “Sí, estoy al tanto de lo que falló la Corte, pero esperemos que Mendoza cumpla. Porque así, con cortes año a año, no se puede proyectar nada. Acá en la zona se sembró cuando no se cortaba el río, cuando empezaron a mandar poca agua y a lo último nada, no se podía sembrar porque era de gusto”, sostuvo.

¿VENDRÁ PARA QUEDARSE?

Como todos los inviernos, el Atuel vuelve a llenarse de río. En verano, Mendoza cierra las compuertas y el agua deja de correr. Ahora, ingresa a La Pampa 1,2 m3/s y existe un fallo en la Corte para triplicar ese caudal. De cumplirse, estaríamos ante un río Atuel que vino para quedarse.