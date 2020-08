Médica nacida en Telén: “Soy una de las personas que dio positivo de Covid-19”

“Como médica, uno se planta en la vida para resolver situaciones, cuidar, atender, proteger, brindar el mejor tratamiento, el mejor confort al paciente que lo necesita, a la familia, y cuando uno está de este lado te llenás de sensaciones de culpa, porque lo que menos querés es haber contagiado a otro”, manifestó Soraya Domínguez a InfoHuella.

Soraya nació en Telén y ahora está radicada en Santa Rosa, donde ejerce la medicina. Días atrás, se puso en contacto con la Dirección de Epidemiología y se aisló en su domicilio. “Mi lugar de contagio fue mi lugar de trabajo. Me fui a casa, mi hijo se fue con su papá. Me hice el hisopado y soy una de las personas que dio positivo para Covid-19. Desde ese día empecé a hacer memoria con quiénes tuve contacto los días anteriores y mis contactos estrechos son mis viejos, mi hijo, mi pareja y los pacientes”, sostuvo.

LOS SÍNTOMAS

El mismo martes, cuando se enteró que podía ser positivo para Covid-19, empezaron los síntomas. “No sé si fue un poco sugestión o qué, pero empecé con dolor de garganta, con un malestar raro. Continúo con ese malestar (odinofagia). También tengo malestar en los oídos, me siento un poco decaída pero no he tenido fiebre”, sostuvo.

LAS PROBABILIDADES

Soraya cursó sus estudios primarios en la Escuela N°9 de Telén, donde vivió su infancia. El secundario lo hizo en el Colegio Félix Romero de Victorica y en la Universidad Nacional de Córdoba se recibió de médica. En Buenos Aires, se especializó en Oncología Clínica. Cuando arrancó la pandemia, sabía de las probabilidades de contagio.

“Soy médica, estoy al servicio de mis pacientes y el riesgo de contagio era una posibilidad. No solo porque uno tiene que charlar con el paciente, sino también tocarlo, revisarlo y más de una vez contenerlos. Trabajo en consultorio con pacientes oncológicos, internación en clínicas, y también soy parte del Centro de Enfermedades Emergentes del Lucio Molas (sector de Covid-19)”, precisó.

Por último, Soraya contó a InfoHuella que espera recuperarse pronto y volver a la atención médica. “Todos debemos cuidarnos, salir lo justo e indispensable. Yo estoy bien y lo que más me preocupa es cómo evolucionan mis contactos estrechos. Me quiero recuperar y pronto estar nuevamente con mis pacientes, al servicio de la salud, que es mi profesión, que amo y realizo con entrega y dedicación cada día”.