En La Pampa: La Cámara de Diputados evalúa sesionar virtualmente

Los diputados del Frente Justicialista Pampeano mantuvieron en la mañana de hoy una reunión virtual en la que abordaron una amplia agenda para hacer frente a las situaciones críticas que presenta la Fase 1 de la cuarentena decretada en las localidades más importantes de la provincia. En tal sentido, y en forma conjunta con el presidente de la Cámara, se decidió avanzar para arbitrar los medios necesarios que permitan poder sesionar de forma virtual a la mayor brevedad posible.

Asimismo, los diputados oficialistas analizaron la situación que se vive en la provincia desde que se ha confirmado la circulación viral comunitaria. Y aunque durante el transcurso de la primera Fase 1 de cuarentena, decretada en marzo de este año, cuando la epidemia comenzó a difundirse por todo el territorio nacional, la Cámara pudo sesionar de forma presencial manteniendo la distancia social y los protocolos de seguridad pertinentes, ahora la situación se ha modificado “y ya no es posible llevar a cabo las sesiones de este modo sin correr riesgos, ya que el virus circula en la capital provincial sin que se haya podido determinar todavía que se ha contenido el brote”, afirmaron en un comunicado enviado a InfoHuella.

Para poder llevar a cabo las sesiones de forma virtual, será necesario acondicionar el recinto con la tecnología necesaria y “modificar el reglamento interno de la Cámara porque este tipo de sesiones no están contempladas y por lo tanto no tendrían validez sin concretar este paso previo”. En igual sentido respecto al funcionamiento de las distintas comisiones.